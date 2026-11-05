Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε χθες Πέμπτη τον ακτιβιστή για τη δημοκρατία Τζόσουα Γουόνγκ να εκτίσει ποινή άλλων 10 χρόνων κάθειρξης, για συνωμοσία και αθέμιτη σύμπραξη με δυνάμεις του εξωτερικού, έπειτα από νέα δίκη του δυνάμει του αμφιλεγόμενου νόμου για την εθνική ασφάλεια.

Ο πρώην ηγέτης φοιτητικής οργάνωσης βρίσκεται ήδη στη φυλακή εδώ και έξι χρόνια, αφού κρίθηκε ένοχος για υπονομευτική δραστηριότητα δυνάμει του νόμου για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος είχε επιβληθεί στην περιοχή από το Πεκίνο το 2020.