Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 2/11, τη σύσταση μίας ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τα αίτια της πιο φονικής πυρκαγιάς που έχει σημειωθεί στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και την εποπτεία των εργασιών ανακαίνισης που συνδέονται με την τραγωδία, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε 151 ανθρώπους.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 13 ατόμων για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την καταστροφή της περασμένης εβδομάδας, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς συνέλαβε επιπλέον 12 άτομα για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ορισμένοι εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται και στις δύο υποθέσεις.

Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι το πλαστικό προστατευτικό πλέγμα και ο μονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης στο συγκρότημα Wang Fuk Court θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς σε επτά πολυώροφα κτίρια, στα οποία διέμεναν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι.

«Για να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον, θα συστήσω ανεξάρτητη επιτροπή, με επικεφαλής δικαστές, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της πυρκαγιάς, η ταχύτατη εξάπλωσή της και όλα τα σχετικά ζητήματα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι.

Οι ερευνητές έχουν ολοκληρώσει τις έρευνες σε πέντε από τα επτά κατεστραμμένα κτίρια, εντοπίζοντας σορούς σε κλιμακοστάσια και στις οροφές, όπου κάτοικοι είχαν παγιδευτεί προσπαθώντας να σωθούν από τις φλόγες. Περίπου 30 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, η δημόσια οργή εντείνεται, με οργανώσεις και συλλογικότητες να ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία, την ώρα που τόσο το Πεκίνο όσο και οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια «πολιτικοποίησης» της τραγωδίας θα αντιμετωπιστεί αυστηρά.

Ερωτηθείς για τη σύλληψη ενός φοιτητή που συνδέεται με μία από αυτές τις ομάδες και δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να διερευνώνται για πιθανή «στάση», ο Τζον Λι δήλωσε: «Δεν θα ανεχτώ καμία εγκληματική πράξη, ιδίως πράξεις που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την τραγωδία που βιώνουμε». Απέφυγε, ωστόσο, να σχολιάσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες επικρίνουν τις συλλήψεις. «Τώρα είναι η στιγμή οι αρχές του Χονγκ Κονγκ να διερευνήσουν με πλήρη διαφάνεια τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς και όχι να φιμώνουν όσους θέτουν εύλογα ερωτήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Διεθνής Αμνηστία.

Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της Κίνας προειδοποίησε παράλληλα να μη χρησιμοποιηθεί η τραγωδία ως αφορμή για την «αναβίωση του χάους του 2019», όταν οι μαζικές φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις αμφισβήτησαν ευθέως το Πεκίνο. «Προειδοποιούμε αυστηρά τους αντικινεζικούς ταραχοποιούς που επιχειρούν να διαταράξουν το Χονγκ Κονγκ μέσω της καταστροφής. Όποια μέθοδο κι αν χρησιμοποιήσετε, θα λογοδοτήσετε αυστηρά», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Ο Τζον Λι επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής θα διεξαχθούν κανονικά.

Οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Το Τμήμα Εργασίας του Χονγκ Κονγκ αποκάλυψε ότι οι κάτοικοι του Wang Fuk Court είχαν ενημερωθεί πέρυσι πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηριζόταν «σχετικά χαμηλός», έπειτα από καταγγελίες τους για επικινδυνότητα των ανακαινίσεων.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Τμήματος, οι κάτοικοι είχαν εκφράσει από τον Σεπτέμβριο του 2024 ανησυχίες για την ευφλεκτότητα του προστατευτικού πλέγματος που είχαν τοποθετήσει οι εργολάβοι στις σκαλωσιές.

Δοκιμές σε δείγματα του πράσινου πλαστικού πλέγματος που περιέβαλλε τις σκαλωσιές από μπαμπού έδειξαν ότι το υλικό δεν πληρούσε τα πρότυπα πυραντίστασης. Παράλληλα, οι εργολάβοι φέρεται να χρησιμοποίησαν τα κατώτερα αυτά υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία, αποκρύπτοντάς τα ουσιαστικά από τους επιθεωρητές, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Έρικ Τσαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, και η μονωτική αφρώδης ύλη συνέβαλε στην αναζωπύρωση της φωτιάς, ενώ οι συναγερμοί πυρκαγιάς στο συγκρότημα δεν λειτουργούσαν σωστά.

Έρευνες στα πιο κατεστραμμένα κτίρια

Τα κτίρια που παραμένουν υπό έρευνα είναι εκείνα που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Φωτογραφίες της αστυνομίας δείχνουν αστυνομικούς με στολές ειδικής προστασίας, μάσκες και κράνη να επιθεωρούν κατεστραμμένα διαμερίσματα, με μαυρισμένους τοίχους, καμένα έπιπλα και λιμνάζοντα νερά από την κατάσβεση των πολυήμερων πυρκαγιών.

Πάνω από 60 κατοικίδια ζώα –ανάμεσά τους 34 γάτες, 12 σκύλοι και 7 χελώνες– έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, σύμφωνα με την Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας κατά των Ζώων, ενώ περισσότερα από 200 ζώα διασώθηκαν.

Στα κτίρια διέμεναν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι. Ήδη σχεδόν 1.500 άτομα έχουν μεταφερθεί από κέντρα φιλοξενίας σε προσωρινές κατοικίες, ενώ ακόμη 945 φιλοξενούνται σε ξενώνες νεότητας και ξενοδοχεία.

Καθώς πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους χωρίς να προλάβουν να σώσουν προσωπικά αντικείμενα, οι αρχές χορήγησαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (περίπου 1.284 δολάρια ΗΠΑ) ανά νοικοκυριό, ενώ παρέχεται και ειδική βοήθεια για την επανέκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων και πιστοποιητικών.

με πληροφορίες από: Reuters