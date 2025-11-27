Aνείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Χονγκ Κονγκ, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε ουρανοξύστη, με αποτέλεσμα 44 άνθρωποι να έχουν ανασυρθεί νεκροί και 29 τραυματισμένοι. Ο αριθμός των αγνοουμένων εντός του φλεγόμενου ουρανοξύστη ανέρχεται στους 279.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ το μεσημέρι της Τετάρτης 26/11, με τις φλόγες να εξαπλώνονται μέσω σκαλωσιών από μπαμπού αρχικά σε έναν ουρανοξύστη. Σύντομα όμως η φωτιά πέρασε και στα γειτονικά κτήρια.

Συνολικά 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα, 767 πυροσβέστες και 400 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που συνεχίζει να καίει.

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες για φερόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με την πυρκαγιά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο σύνολο 4 οικοδομικών μπλοκ, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος. Έχουν καεί τουλάχιστον 1.900 διαμερίσματα ολοσχερώς από τα 1984 που έχει συνολικά ο ουρανοξύστης. Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης είναι το δεύτερο ψηλότερο κτήριο του Χονγκ Κονγκ.

‘Couldn’t do anything’: deadly Hong Kong fire devours homes of thousands. The blaze, still smoldering early Thursday, has claimed at least 44 lives, with authorities reporting hundreds more remain unaccounted forhttps://t.co/quZdRReTiw pic.twitter.com/4C3WP65MrQ — AFP News Agency (@AFP) November 27, 2025

Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών ενώ ακόμα και όπου δεν υπάρχει εστία φωτιάς τα μέταλλα έχουν αναπτύξει θερμοκρασίες απαγορευτικές για να προσεγγίσουν άνθρωποι.

Δείτε live την εξέλιξη της πυρκαγιάς:

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, όπου βρίσκονται σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Το Γραφείο της Περιφέρειας του Τάι Πο άνοιξε προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που έμεναν στο κτήριο. 900 πληγέντες κάτοικοι έχουν πάει σε οκτώ προσωρινά καταφύγια.

Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, αρκετοί ένοικοι ζήτησαν βοήθεια, λέγοντας ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο κτήριο.

Τουλάχιστον 9 νοσοκομεία έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση και τη φροντίδα των τραυματιών.

A major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong’s Tai Po district today with serious damage to several buildings.pic.twitter.com/aiCCEGZ4qu — Massimo (@Rainmaker1973) November 26, 2025

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ έχουν ήδη συστήσει μια ειδική ομάδα για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η αρχή στέγασης έχει επίσης ξεκινήσει μια έρευνα με επίκεντρο το κατά πόσον τα πυροπροστατευτικά υλικά των κτιρίων πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού

Ο υπουργός Ασφάλειας, Κρις Τσανγκ δήλωσε ότι η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς ήταν «ασυνήθιστη» και ότι η φωτιά δεν θα έπρεπε να είχε καταστρέψει τα κτίρια τόσο γρήγορα εάν είχαν χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένα υλικά και ικριώματα.

Τα πολυώροφα κτίρια ήταν καλυμμένα με σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινα δίχτυα μέχρι την κορυφή επειδή πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Οι μπαμπού σκαλωσιές χρησιμοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ εδώ και αιώνες, καθώς το φυτό μεγαλώνει γρήγορα, είναι ελαφρύ και πολύ ανθεκτικό. Πολλοί το θεωρούν ως ένα εμβληματικό στοιχείο του αστικού τοπίου της πόλης, αλλά το Χονγκ Κονγκ είναι μία από τις τελευταίες πόλεις στον κόσμο που το χρησιμοποιεί στις σύγχρονες κατασκευές.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Μάρτιο ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθούσε να καταργήσει σταδιακά τη χρήση του μπαμπού λόγω ανησυχιών ασφαλείας. Η ώθηση προς τη χρήση μετάλλου αντί για μπαμπού ήρθε έπειτα από σειρά θανάτων που σχετίζονταν με σκαλωσιές στο Χονγκ Κονγκ.