Οι εξελίξεις για την θανατηφόρα πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ είναι ραγδαίες. Οι νεκροί όλο και αυξάνονται, το ίδιο και οι αγννοούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φονική φωτιά που ξεκίνησε από έναν ουρανοξύστη στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Ακόμη 79 άτομα είναι τραυματίες και 279 οι αγννοούμενοι.

Σημειώνεται ότι 89 πτώματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ενώ 16 πτώματα παραμένουν μέσα στα κτίρια.

Συνελήφθησαν 8 άνθρωποι ως ύποπτοι για διαφθορά σχετικά με τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνταν στους ουρανοξύστες εκείνη τη στιγμή. Τρία άλλα άτομα συνελήφθησαν δύο μέρες πριν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (ICAC) δήλωσε ότι μεταξύ των συλληφθέντων στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά την Παρασκευή περιλαμβάνονται διευθυντές μιας μηχανικής εταιρείας και υπεργολάβοι σκαλωσιών.

Δείτε φωτογραφίες από την πυρκαγιά:

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το προστατευτικό δίχτυ που τοποθετήθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού διευκόλυναν την εξάπλωσή της.

Περίπου 2.311 πυροσβέστες εργάστηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία είχε εξαπλωθεί σε επτά από τις οκτώ πολυκατοικίες του Wang Fuk Court. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η έρευνα προχωρά. Οι προσπάθειες κατάσβεσης έχουν πλέον σταματήσει. Η πυρκαγιά σβήστηκε πλήρως στις 10:18 τοπική ώρα (02:18 GMT) σήμερα Παρασκευή.

Ο κόσμος πανικόβλητος κυκλοφορεί με φωτογραφίες ανθρώπων που μπορεί να έχουν χαθεί στη φωτιά ενώ παράλληλα η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έχει δημιουργήσει καταφύγια και κέντρα υποστήριξης για τους κατοίκους.

Ομάδες εθελοντών έχουν συσκευάσει και οργανώσει προμήθειες για τους πληγέντες, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων και προϊόντων υγιεινής.

Δείτε βίντεο:

Πότε ξεκίνησε η φωτιά να “καίει” τους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ;

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 14:51 τοπική ώρα (06:51 GMT) την Τετάρτη και μέχρι τις 18:22 τοπική ώρα είχε αναβαθμιστεί στην πιο σοβαρή κατηγορία από τους πυροσβέστες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλό επίπεδο πριν φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία των 500°C (932°F).

Το Wang Fuk Court χτίστηκε το 1983 και παρείχε 1.984 διαμερίσματα για περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την κυβερνητική απογραφή του 2021. Σχεδόν το 40% των κατοίκων του εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 65 ετών.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο φονική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στο Χονγκ Κονγκ σκότωσε 176 ανθρώπους το 1948 και προκλήθηκε από έκρηξη στο ισόγειο μιας πενταόροφης αποθήκης.

Τώρα, όπως δείχνουν τα δεδομένα, η πυρκαγιά αυτή θα έχει πιο πολλά θύματα, γεγονός που έχει βυθίσει το Χονγκ Κονγκ σε κλίμα θλίψης και οδύνης.

Πηγή: BBC