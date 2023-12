Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε σήμερα τρεις φοιτητές σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από δυόμισι ως έξι χρόνια για την ανάμιξή τους σε σχέδιο βομβιστικών επιθέσεων με στόχο μεταξύ άλλων κυβερνητικά κτήρια.

Με την ετυμηγορία αυτή ολοκληρώνεται ένας κύκλος από δίκες που είχαν στόχο τα μέλη της ελάχιστα γνωστής οργάνωσης “Returning Valient”, κυρίως φοιτητές που προωθούν την αντίσταση στην Κίνα.

Στους τρεις άνδρες, ηλικίας μεταξύ 20 και 23 ετών, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

