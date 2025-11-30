Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ για την πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους, ενώ το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Σάββατο έναν 24χρονο φοιτητή που ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας κυβερνητική λογοδοσία, ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά, άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων του κατεστραμμένου συγκροτήματος και αναθεώρηση της εποπτείας των κατασκευών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο φοιτητής πανεπιστημίου Μάιλς Κουάν συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση εξέγερσης σε σχέση με την πολύνεκρη πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα South China Morning Post.

Η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έκλεισε.

Μια δεύτερη διαδικτυακή εκστρατεία με τα ίδια αιτήματα ξεκίνησε από πρώην κάτοικο στη συνοικία Τάι Πο, που πλέον ζει στο εξωτερικό. «Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη», έγραψε ο χρήστης ΚΥ στην ενότητα σχολίων αυτής της εκστρατείας.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε επτά πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, έχει συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαφθοράς, καθώς η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 128 ανθρώπους ενώ η τύχη 150 άλλων αγνοείται, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να αποτρέψουν τυχόν επεισοδιακές διαμαρτυρίες, ανάλογες με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το 2019 και οδήγησαν στην επιβολή νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το Χονγκ Κονγκ: «Όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιήσετε, σίγουρα θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και του Διατάγματος για τη Διαφύλαξη της Εθνικής Ασφάλειας».

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού δεν λειτουργούσαν σωστά

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις σε σχέση με την χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά και χρήση επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο η αστυνομία επισημαίνει πως ενδέχεται να εντοπιστούν κι άλλα πτώματα στα κατεστραμμένα κτίρια τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν εντόπισαν άλλα πτώματα, διέσωσαν όμως τρεις γάτες και μια χελώνα, όπως ανέφερε χθες εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε επτά από τις οκτώ 32ώροφες πολυκατοικίες του συγκροτήματος. Γύρω από τα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα, ενώ είχαν καλυφθεί με μονωτικό αφρό για τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού στο συγκρότημα Wang Fuk Court, που στέγαζε περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Η πυρκαγιά ήταν η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκες.

Ένοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει πέρυσι ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ανακαίνισης, αλλά οι τοπικές αρχές τους είχαν καθησυχάσει πως ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».