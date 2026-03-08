Οι κυριότερες δυνάμεις του Κόλπου – η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ – φέρονται να βρίσκονται σε υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις για ενδεχόμενο απόσυρσης υφιστάμενων συμβάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μία απόφαση που, αν επιβεβαιωθεί, θα σήμαινε ιστορική στροφή στις μακροχρόνιες και ευαίσθητες οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των συνεργατών της στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις αφορούν στρατηγικές συμφωνίες μεγάλης εμβέλειας: από την άμυνα και τον ενεργειακό τομέα, μέχρι έργα υποδομής.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δημιουργία νέων γραμμών συνεργασίας με άλλους διεθνείς παίκτες, κυρίως στην Ασία και τη Ρωσία.

Η απόφαση ωριμάζει σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης περιφερειακής αστάθειας και εντάσεων, λόγω των πολιτικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τις οποίες αρκετές κυβερνήσεις του Κόλπου θεωρούν ολοένα και λιγότερο ευθυγραμμισμένες με τα εθνικά τους συμφέροντα.

Στόχος είναι η απόκτηση μεγαλύτερης διπλωματικής και στρατιωτικής αυτονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές και η ασφάλεια.

Μια ενδεχόμενη απόσυρση από τις συμφωνίες με την Ουάσιγκτον θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία ρήξης στη σύγχρονη ιστορία των σχέσεων ΗΠΑ–Αραβικής Χερσονήσου. Οι διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες, διευκολύνοντας την είσοδο νέων δυνάμεων που θα καλύψουν το στρατηγικό κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί.

Στο μεταξύ, οι αγορές και η βιομηχανία παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη. Μια αλλαγή πορείας των χωρών του Κόλπου θα μπορούσε να επηρεάσει τις αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού, τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων και ολόκληρο το διεθνές οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας.