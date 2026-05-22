Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή (22/5), οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών χωρών και χωρών της Βαλτικής, αναφέρουν ότι απορρίπτουν κατηγορηματικά «την προκλητική εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας και τις ψευδείς κατηγορίες, που υποστηρίζονται από τη Λευκορωσία, σχετικά με παραβιάσεις του εναερίου χώρου στη περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τη Λετονία και άλλες χώρες της Βαλτικής. Επίσης απηύθυνε προειδοποίηση, λέγοντας ότι το γεγονός πως είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίποινα.

Επίσης, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών χωρών και χωρών της Βαλτικής αναφέρουν ότι καταδικάζουν τις απειλές της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει βία κατά της Λετονίας και άλλων χωρών στην περιοχή, προσθέτοντας ότι τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, συνιστούν άμεση συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τον παράνομο πόλεμο που διεξάγει και να εκφοβίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν θα πετύχει και πρέπει να τερματισθεί αμέσως» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.