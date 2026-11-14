Στην ανάπτυξη ενός νέου οικιστικού και τουριστικού έργου στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τροζένα της επαρχίας Λεμεσού Κύπρου προχωρά εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το οποίο ακολούθησε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί πώλησης της κοινότητας, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανέγερση συνολικά 60 κατοικιών, ενός οινοποιείου και ενός κατασκηνωτικού χώρου.

Το επενδυτικό πλάνο και η ιστορική διάσταση

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση υφιστάμενων κτηρίων και την ανέγερση των νέων κατοικιών και του οινοποιείου εντός του παλιού οικιστικού πυρήνα, ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος χωροθετείται στην περίμετρο του χωριού με στόχο την τουριστική αξιοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 60 νέων κατοικιών ξεπερνά το ιστορικό μέγεθος του οικισμού, ο οποίος στο πληθυσμιακό του απόγειο το 1946 αριθμούσε μόλις 133 κατοίκους.

Τα περιβαλλοντικά εμπόδια και το δίκτυο Natura 2000

Παρά την απόκτηση της γης από τον επενδυτή, η υλοποίηση του έργου σκοντάφτει σε αυστηρές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Όλη η κοινότητα και η ευρύτερη περιοχή υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», το οποίο προστατεύει ευάλωτα είδη χλωρίδας, πανίδας και άγριων πτηνών βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών.

Αν και στη συγκεκριμένη πολεοδομική Ζώνη Η1 επιτρέπεται υπό κανονικές συνθήκες δόμηση έως και τριών ορόφων, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, κρίνοντας ότι ο φυσικός πλούτος της περιοχής χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Ενιαία αξιολόγηση των κατακερματισμένων αιτήσεων

Για την έκδοση της τελικής γνωμάτευσης, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις ως προς την έκταση και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι επενδυτές δεν κατέθεσαν μία ενιαία αίτηση, αλλά τέσσερις ξεχωριστές (δύο για τις κατοικίες, μία για το οινοποιείο και μία για τον κατασκηνωτικό χώρο).

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο κ. Τσουλόφτας, η πολεοδομική άδεια παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ο ΕΟΑ Λεμεσού —που έχει αναθέσει τον φάκελο σε έμπειρο λειτουργό— και το Τμήμα Περιβάλλοντος θα εξετάσουν τη συνολική επιβάρυνση του έργου και όχι τις αιτήσεις μεμονωμένα.

Πολιτικές προεκτάσεις για την αγορά γης

Πέρα από τη γραφειοκρατική και περιβαλλοντική διαδικασία, η υπόθεση της Τροζένας τροφοδοτεί έντονο πολιτικό προβληματισμό γύρω από τις αγορές ακινήτων από Ισραηλινούς επενδυτές, ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κατά το παρελθόν τόσο στις ελεύθερες, όσο και στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.

Από τη μία πλευρά, εκφράζονται φόβοι για «αλλοίωση» και «ξεπούλημα» της κυπριακής γης σε ξένα κεφάλαια, ενώ από την άλλη, υποστηρίζεται ότι οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές απέναντι σε μια επένδυση που έρχεται να αναβιώσει μια πλήρως εγκαταλελειμμένη κοινότητα.