Η κοινότητα του Κραν-Μοντανά παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας 116 άλλους.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» αυτή, που υπήρξε στη πραγματοποίηση των ελέγχων.

Η τοπική διοίκηση του Κραν Μοντανά παραδέχτηκε την Τρίτη ότι «δεν διεξήγε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο Constellation Bar». Το μοιραίο μπαρ καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, σκοτώνοντας 40 άτομα και τραυματίζοντας 116, ενώ η τοπική αρχή παραδέχθηκε ότι τυπικά απαιτούνται έλεγχοι πυρασφάλειας κάθε χρόνο.

«Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι’ αυτό», είπε ο Φερόκαι συνέχισε: «Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας, θεώρησαν τον ηχομονωτικό αφρό στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή». Σε ερώτηση μάλιστα, αν σκοπεύει να παραιτηθεί δήλωσε: «Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης (για την πυρκαγιά) δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας» επέμεινε. «Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν και οι δύο φωτιά» ανέφερε.

Ο Φερό ανακοίνωσε δε, ότι έκλεισαν και άλλους δύο χώρους εκδηλώσεων που ανήκουν στους ίδιους ιδιοκτήτες με το Constellation μπαρ. «Απαγορεύουμε στο εξής τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.