Σημαντικές αποκαλύψεις και σοβαρά ερωτήματα για τα πρότυπα ασφαλείας του προσωπικού εδάφους της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hawk T2 στο Άνγκλεσι της βόρειας Ουαλίας στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος απογειώθηκε για δοκιμαστική πτήση χωρίς καπάκι καυσίμου στην υποδοχή πλήρωσης.

Οι δύο πιλότοι εκτοξεύτηκαν με αλεξίπτωτα λίγο πριν το τζετ συντριβεί σχηματίζοντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα σε απόσταση αναπνοής από το πάρκο τροχόσπιτων Afallon Park, ενώ η Υπηρεσία Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας διεξάγει κατεπείγουσα έρευνα.

Το χρονικό της συντριβής

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους Hawk T2 από τη βάση RAF Valley στη βόρεια Ουαλία, στο πλαίσιο της πρώτης δοκιμαστικής του πτήσης έπειτα από εργασίες επισκευής.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τζετ έβγαζε φλόγες ήδη κατά τη διαδρομή στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρή βλάβη και άρχισε να κινείται ακανόνιστα. Οι δύο χειριστές εκτοξεύτηκαν με επιτυχία κάνοντας χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων και προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα φέροντας ελαφρά τραύματα, ενώ το αεροσκάφος κατέπεσε με τη μύτη στο έδαφος και εξερράγη.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας The Sun, κομβικό σημείο των ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι έλειπε το καπάκι καυσίμου από την είσοδο τροφοδότησης με βαρύτητα, ξεχωριστή από την κύρια είσοδο υψηλής πίεσης.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στη Sun:

«Ένα από τα πρώτα πράγματα που διαπίστωσαν οι ερευνητές της σύγκρουσης ήταν ότι έλειπε ένα καπάκι καυσίμου… Οι βαλβίδες στις εισόδους καυσίμου θα είχαν σταματήσει τη διαρροή προς τα έξω, αλλά αυτό αποτελεί έναν αρκετά κακό δείκτη προτύπων και θα μπορούσε να υποδηλώνει ευρύτερα προβλήματα».

Δεύτερη πηγή συμπλήρωσε:

«Η ασφάλεια είναι το παν στην αεροπορία. Αυτό το αεροπλάνο δεν έπρεπε ποτέ να είχε απογειωθεί χωρίς το καπάκι καυσίμων. Πρέπει να προσεύχεσαι να είναι κάτι μοναδικό. Αλλά αν μπορεί να παραλειφθεί το καπάκι καυσίμων, τι άλλο μπορεί να γίνει;».

Παρά ταύτα, παραμένει ακόμη υπό εξέταση εάν η έλλειψη του καπακιού συνδέεται άμεσα με την εκδήλωση της μηχανικής βλάβης και της πυρκαγιάς.

Βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους:

Δραματικές στιγμές στο πάρκο τροχόσπιτων Afallon

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπίστηκαν σε χωράφι του πάρκου τροχόσπιτων Afallon Park, κοντά στην περιοχή Rhosneigr του Άνγκλεσι, λίγα μόλις μίλια μακριά από τη στρατιωτική βάση.

Ο 88χρονος ιδιοκτήτης του πάρκου, Ρίτσαρντ Όουεν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του:

«Ακούστηκε ο πρώτος κρότος, αλλά στην αρχή δεν έδωσα σημασία γιατί πετούν αεροπλάνα από πάνω μας καθημερινά. Μετά όμως άκουσα έναν δεύτερο κρότο και είδα τη φωτιά και τις φλόγες. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακριβώς στην άλλη πλευρά του πάρκου. Βγήκα έξω και υπήρχαν παντού συντρίμμια, ενώ το τμήμα της ουράς προσγειώθηκε δίπλα σε ένα από τα τροχόσπιτα. Υπήρχε πυκνός μαύρος καπνός και φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη».

Ο κ. Όουεν εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα 30 τροχόσπιτα του πάρκου ήταν άδεια και δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Από την πλευρά της στρατιωτικής διοίκησης, ο Λοχαγός Γκεζ Κάρι σημείωσε ότι οι πιλότοι ενήργησαν με αυτοθυσία:

«Το αεροσκάφος θα είχε στοχεύσει προς μια κατεύθυνση που ο πιλότος πίστευε ότι ήταν ανοιχτό πεδίο, προκειμένου να αποφύγει τις κατοικημένες περιοχές και οποιονδήποτε βρισκόταν στο έδαφος».

Βίντεο από τυην περιοχή που συνετρίβη το αεροσκάφος:

Ο στόλος των Hawk T2 και οι επίσημες ανακοινώσεις

Το Hawk T2, το οποίο κατασκευάζεται από τη BAE Systems, αποτελεί υψηλής απόδοσης διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από τη RAF από το 2009 για την προετοιμασία των Βρετανών πιλότων μάχης στα τακτικά περιβάλλοντα των μαχητικών αεροσκαφών πρώτης γραμμής, όπως το Eurofighter Typhoon.

Η βάση RAF Valley, στην οποία υπηρέτησε στο παρελθόν και ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ ως πιλότος ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης Sea King, φιλοξενεί τη Σχολή Εκπαίδευσης Πτήσεων Νο. 4.

Μετά τη συντριβή της 23ης Σεπτεμβρίου, ολόκληρος ο στόλος των αεροσκαφών Hawk καθηλώθηκε προληπτικά στο έδαφος, ωστόσο επανήλθε σε επιχειρησιακή δραστηριότητα νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Εκπρόσωπος της RAF προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Τμήμα Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας διερευνά επί του παρόντος το περιστατικό που αφορά τη συντριβή αεροσκάφους Hawk T2, το οποίο συνέβη στο Άνγκλεσι στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Θα ήταν ακατάλληλο να σχολιάσω περαιτέρω όσο αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: Dailymail