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Στις πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας Αβάνας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της νήσου, που υφίσταται από την αρχή του τρέχοντος έτους πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας.
Η εταιρεία Unión Eléctrica της Κούβας (UNE) ανέφερε μέσω X ότι στις 18:07 (τοπική ώρα· 01:07 ώρα Ελλάδας) προκλήθηκε μερική «βλάβη» στο εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού και διακοπή της υπηρεσίας που πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.
Nota
A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz
— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026