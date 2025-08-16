Σε μία λιτή, μεστή και προσεκτικά σκηνοθετημένη κοινή εμφάνιση τους μπροστά στις κάμερες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από τρεις περίπου ώρες συνομιλιών στην Αλάσκα, τόνισαν την καλή επικοινωνία τους και τις εποικοδομητικές επαφές που προηγήθηκαν, οι οποίες είπαν πως ήταν «χρήσιμες και παραγωγικές».

Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής των δύο ηγετών στο Άνκορατζ έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Χωρίς ουσιαστική συμφωνία δηλαδή, για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «από τον Ζελένσκι εξαρτάται πλέον η επίτευξη συμφωνίας», αφήνοντας να εννοηθεί, πως τις επόμενες ώρες θα μεταφέρει στον Ουκρανό πρόεδρο όσα ειπώθηκαν από τον Πούτιν, στις μεταξύ τους συζητήσεις.

Τα … κέρδη του Πούτιν

Αν κάτι θεωρείται πάντως, ξεκάθαρο από την συνάντηση της Αλάσκας είναι πως ο Πούτιν βγήκε από την απομόνωση, που τον είχε βάλει η Δύση και οι διεθνείς οργανισμοί, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Άνκορατζ με κάθε τιμή, του στρώθηκε κόκκινο χαλί και … επικοινωνιακά αναβαθμίστηκε από παρίας σε συνομιλητής και ομόλογος του πλανητάρχη.

Όπως σημειώνει το CNN, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε δύο μεγάλες νίκες. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι από εκεί που θεωρείται από πολλούς εγκληματίας πολέμου, πλέον έδειξε να επανέρχεται ως ισότιμος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή και η δεύτερη ότι κατάφερε να κερδίσει χρόνο.

«Πρώτον, η εντυπωσιακή εικόνα της υποδοχής με κόκκινο χαλί στις Ηνωμένες Πολιτείες και η βόλτα με το «The Beast» (σ.σ. το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ) — και τα δύο αποτελούν μια εξαιρετική μορφή αποκατάστασης της φήμης ενός φερόμενου εγκληματία πολέμου. Ήταν μια φρικτή εικόνα για πολλούς Ουκρανούς, που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου χαρακτήρισε την Ουκρανία «αδελφή» χώρα, παρά το γεγονός ότι δολοφονεί τους πολίτες της εδώ και τρεισήμισι χρόνια», αναφέρει.

«Η δεύτερη νίκη είναι ο χρόνος. Ο Πούτιν έχει κερδίσει περισσότερο χρόνο για να προωθήσει τις δυνάμεις του πέρα από την πρώτη γραμμή. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ είναι αρκετά εξοργισμένος ώστε να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν φάνηκε να συμπεριφέρεται σαν να βιάζεται, προτείνοντας περαιτέρω συναντήσεις και συνεχή εργασία. Ο χρόνος έχει σημασία, καθώς η καλοκαιρινή επίθεση του Πούτιν είναι κοντά στο να μετατρέψει τα σταδιακά κέρδη σε στρατηγικές νίκες», προσθέτει η ανάλυση του αμερικανικού δικτύου.

Η δύσκολη νύχτα της Ουκρανίας

Οι πολιτικοί αναλυτές στέκονται και στο γεγονός ότι η Ουκρανία πέρασε δύσκολη νύχτα αλλά βγήκε προσωρινά αλώβητη. Και αυτό γιατί κανείς δεν πήρε οριστικές αποφάσεις τελικά για λογαριασμός της, χωρίς αυτή.

Πάντως, ειδικοί στη γλώσσα του σώματος, ανέφεραν πως ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν απογοητευμένος από την έκβαση της συνάντησης κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν αναστατωμένος και κουρασμένος. Ίσως επειδή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φαινόταν αμετάπειστος, εξακολουθώντας να μιλάει για τις “βασικές αιτίες” του πολέμου και να ακούγεται αδιάλλακτος. Σε κάτι που ακουγόταν σαν απειλή, προειδοποίησε ακόμη και το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να μην αναμιχθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία πιστεύει ότι έχει εμπλέξει τον Τραμπ.

«Αναμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα τα αντιληφθούν όλα αυτά με εποικοδομητικό τρόπο και δεν θα δημιουργήσουν εμπόδια, δεν θα επιχειρήσουν να διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο με προκλήσεις και παρασκηνιακές ίντριγκες», δήλωσε ο Πούτιν», δείχνοντας για μία ακόμη φορά την σχεδόν εχθρική στάση του απέναντι στην Ευρώπη, που τον απομόνωσε.

Τα πιο δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων είναι αυτά που μένουν να συμφωνηθούν στο τέλος. Και η δήλωση του Τραμπ ότι υπάρχουν κάποια “σημαντικά” ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί υποδηλώνει μικρή πρόοδο σε θέματα όπως το ποια εδάφη θέλει ο Πούτιν και πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός.

Τελικά, η Ουκρανία ξύπνησε σήμερα με τον κόσμο της αμετάβλητο. Αφού, η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα δεν έδωσε ριζικές λύσεις αλλά άνοιξε νέο κύκλο για διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση από το Κίεβο, αναφορικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο ηγετών, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να περιμένει την τηλεφωνική ενημέρωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, προτού τοποθετηθεί επίσημα.