Σε 675 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των καταγεγραμμένων νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Άλλες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 1.000.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ορισμένες σοροί ενδέχεται να παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού προς τις εκβολές φτάνοντας ακόμη και στο έδαφος της Ινδίας.

Συνεχίζεται η πεοσπάθεια εντοπισμού των αγνοούμενων

Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Εν τω μεταξύ το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, «η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια» και πρόσθεσε:

«Θα διενεργήσουμε αξιολόγηση των ζημιών και στη συνέχεια θα οργανωθούμε. Απευθύνω έκκληση για υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».

Έκτακτη οικονομική βοήθεια από πολλές χώρες

Σημειώνεται πως πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ, η οικονομία του οποίου αντιμετωπίζει δυσκολίες, εξαρτάται από τον τουρισμό και, πάνω απ’ όλα, από τα εμβάσματα των Νεπαλέζων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η βοήθεια είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους μόλις δύο εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες (5,8 εκατομμύρια ευρώ).

«Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει η παροχή ανακούφισης και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών», τόνισε ακόμα ο υπουργός.

«Καλέσαμε φίλους μας που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια. Εκατοντάδες πτώματα έχουν ανακαλυφθεί και υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης τους», επεσήμανε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη για ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω δειγμάτων DNA.

«Χρειαζόμαστε επίσης ιατροδικαστικά μέσα»», συνέχισε, αναφέροντας ιδιαίτερα. Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή», είπε.

Εν τω μεταξύ οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Αναμένονται βροχοπτώσεις, ενώ συρρέει διεθνής βοήθεια

Ο κινεζικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης και «ενδέχεται να σημειωθούν κατολισθήσεις λάσπης σε ορισμένες περιοχές».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ (1,7 εκατομμύρια λίρες) σε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για το Νεπάλ.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νεπάλ έστειλε μια αρχική αποστολή προμηθειών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2,5 τόνων τροφίμων και προμηθειών για δύο σχολεία που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια στη Ρασούβα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά ανακοίνωσε υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (2,7 εκατομμύρια λίρες) και η Νέα Ζηλανδία λέει ότι θα συνεισφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια Νέας Ζηλανδίας (436.800 λίρες) στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ.