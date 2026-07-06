Το τρίτο ετάπ (στάδιο) του ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με κάποιες προσαρμογές, αλλά χωρίς τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί “χωρίς θεατές” στο γαλλικό του τμήμα, λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στα Ανατολικά Πυρηναία, στον νότο, ανακοίνωσε την Κυριακή ο νομάρχης.

“Στο γαλλικό έδαφος, ο μηχανισμός θα περιοριστεί στη διέλευση μόνο των ποδηλατών και των οχημάτων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση του αγώνα”, εξήγησε ο νομάρχης Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι το κοινό “καλείται να μην πλησιάζει στη διαδρομή ή στην περιοχή τερματισμού (στο Λεζ Ανγκλ σ.σ.). Δηλαδή, και λυπάμαι που πρέπει να το ανακοινώσω αυτό, θα είναι –στη Γαλλία σε κάθε περίπτωση– ένα ετάπ του Γύρου Γαλλίας χωρίς θεατές”.

Η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Γύρου Γαλλίας Κριστιάν Πριντόμ, διευκρίνισε.

Το τρίτο ετάπ, μήκους 195,9 χλμ., έχει προγραμματιστεί να γίνει από την πόλη Γκρανογιέρς της Ισπανίας έως το Λεζ Ανγκλ στα Ανατολικά Πυρηναία, όπου ο τερματισμός αναμένεται γύρω στις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα.

“Συμφωνήσαμε (σε αυτά τα μέτρα), δεδομένων των εξαιρετικών και τρομακτικών συνθηκών της πυρκαγιάς”, επιβεβαίωσε ο Κριστιάν Πριντόμ σε ανακοίνωση και διευκρίνισε ότι μίλησε τηλεφωνικά “το απόγευμα” με τον νομάρχη των Ανατολικών Πυρηναίων.

“Η προσαρμογή είναι μέρος της καθημερινής ζωής ενός διοργανωτή ποδηλατικού αγώνα, πέρα από τον Γύρο Γαλλίας” και “το πρώτο που σκεπτόμαστε σίγουρα είναι οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Το πρώτο πράγμα είναι ασφαλώς η προστασία του κόσμου”, πρόσθεσε ο διευθυντής του Γύρου.

“Εξαιρετικής κλίμακας”

Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά — η οποία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και έχει τραυματίσει έναν πυροσβέστη και έναν κάτοικο. Η φωτιά άρχισε το βράδυ του Σαββάτου, όχι μακριά από το Ιγ σιρ Τετ, στους πρόποδες της οροσειράς Κανιγκού. Ο νομάρχης αποφάσισε αυτή την “προσαρμογή” ώστε η επιχείρηση της πυροσβεστικής να επικεντρωθεί στη φωτιά.

“Εξαιρετικής κλίμακας”, “απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση των μέσων καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών. Η απόλυτη και σαφής προτεραιότητα είναι προστασία των πολιτών, της περιουσίας και των φυσικών περιοχών, όπως και να τεθεί υπό έλεγχο η καταστροφή”, εξήγησε ο Ρενιό ντε λα Μοτ.