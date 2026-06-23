Aναταράξεις σημειώνονται στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας, καθώς ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να μην δώσει το παρών στην επικείμενη διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της χώρας του, η οποία φιλοξενείται στο πολωνικό έδαφος.

Η επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Κιέβου ήρθε να υπογραμμίσει το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες, με κύρια αιχμή του δόρατος μια έντονη διαφωνία που ξέσπασε γύρω από την ονομασία μιας ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας.

Παρά την απουσία του Ουκρανού Προέδρου, η εκπροσώπηση της χώρας στην κρίσιμη αυτή συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα. θα παραμείνει σε ανώτατο επίπεδο, καθώς της κυβερνητικής αποστολής θα ηγηθεί η Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί τις ισορροπίες και τις συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της χώρας.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του ουκρανικού επιχειρηματικού κόσμου, επικεφαλής κρατικών επιχειρήσεων, εκπροσώπους των κοινοτήτων μας από όλη τη χώρα και, φυσικά, κυβερνητικούς αξιωματούχους και βουλευτές», δήλωσε η Σβιρίντενκο.