Ηχητικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός και που προέρχεται από υποκλοπή συνομιλίας στελεχών της Χαμάς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα το βράδυ της Τρίτης στη Γάζα, δείχνει πως η ρουκέτα που χτύπησε το νοσοκομείο και που προκάλεσε αυτό το μακελειό είχε εκτοξευθεί από την Ισλαμική Τζιχάντ. Αυτά τουλάχιστον προκύπτουν από το ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές υπηρεσίες.

Ο διάλογος μεταξύ δύο στελεχών της Χαμάς έχει ως εξής:

Σου λέω αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ρουκέτα σαν αυτή να πέφτει. Και γι’ αυτό λέμε ότι ανήκει στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Τι;

Λένε ότι ανήκει στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Είναι από εμάς;

Έτσι φαίνεται!

Ποιος το λέει αυτό;

Λένε ότι τα κομμάτια από τη ρουκέτα είναι «ντόπια» και όχι ισραηλινά κομμάτια.

Τι λες;

(Σιωπή)

Αλλά, μα τον Θεό, δεν έβρισκε κάποιο άλλο μέρος να εκραγεί;

Τέλος πάντων, ναι, την εκτόξευσαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο.

Τι;!

Την εκτόξευσαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο Αλ Μααμαντάνι και απέτυχε η εκτόξευση και έπεσε πάνω τους…

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Αν αυτό το ντοκουμέντο είναι πραγματικό, τότε δεν χωρά καμία αμφιβολία πως ότι συνέβη μετά την καταστροφή του νοσοκομείου στη Γάζα, οι ερμηνείες και οι εκτιμήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα πρώτα συμπεράσματα, είναι περισσότερο προϊόν προπαγάνδας και όχι περιγραφή αληθινών γεγονότων. Αν τώρα το ντοκουμέντο είναι ψεύτικο, τότε αυτό σημαίνει πως η ισραηλινή πλευρά όχι μόνο διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου, αλλά επιδιώκει συνειδητά τη διόγκωση και την επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αλήθεια δεν μπορεί να βρίσκεται στη μέση. Ή πρόκειται για προβοκάτσια που την εκμεταλλεύτηκαν τα έμπειρα στελέχη της Χαμάς από τεχνικό λάθος στην εκτόξευση ρουκέτας από την Ισλαμική Τζιχάντ, ή πρόκειται για εγκληματική ενέργεια κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας του Ισραήλ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μέχρι στιγμής, είναι το Ισραήλ που προσπαθεί να αποδείξει πως δεν έχει καμία ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση. Αντιθέτως, η άλλη πλευρά, η Χαμάς, κατάφερε αμέσως μετά την ανθρωπιστική καταστροφή που συνέβη στο νοσοκομείο να ανατρέψει το κλίμα και να επηρεάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, στρέφοντάς τη κατά του Ισραήλ. Με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να «ισοφαρίσει» τις επιπτώσεις από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτώβριου.

Δείτε δύο βίντεο από την επίθεση στο νοσοκομείο, το ένα που ανάρτησαν οι Ισραηλινοί και το άλλο που είναι δημοσιογραφικό προϊόν:

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City. IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

UPDATE: Israeli warplanes bombed Al Ahli Arab Hospital in Gaza City; More than 800 Palestinians were bombedhttps://t.co/8IpoFZoKnD pic.twitter.com/qLSAztg2OG — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 17, 2023

Ο Τζο Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο της επίσκεψης Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή, ακυρώθηκε εκ των πραγμάτων. Αν και πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού πρόεδρου στο Ισραήλ εν καιρώ πολέμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο συμβολισμών, η ματαίωση της συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν και των ηγετών της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Παλαιστινιακής αρχής λόγω της επίθεσης στο νοσοκομείο της Γάζας και του τραγικού απολογισμού που ακολούθησε με εκατοντάδες νεκρούς, έπληξε το γόητρο της Αμερικής, αλλά και υπονόμευσε όλο το πλαίσιο της διπλωματικής παρέμβασης που σχεδίαζε να εφαρμόσει η αμερικανική διπλωματία στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να αποφευχθεί τουλάχιστον η γενίκευση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε χαμηλή, λοιπόν, πτήση η αμερικανική διπλωματία πλέον αναγκάζει τον Τζο Μπάιντεν να κινείται με πολύ προσεκτικά βήματα στο Τελ Αβίβ, αποφεύγοντας εκφράσεις και ερμηνείες που θα επιδείνωναν τις σχέσεις των αραβικών χωρών με τη Δύση σε αυτό το πολύ κρίσιμο momentum.

Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν έχοντας πληροφορηθεί τα όσα ισχυρίζονται οι ισραηλινοί για την επίθεση στο νοσοκομείο και έχοντας στα χέρια του τις εκθέσεις των αμερικανικών πηγών ασφαλείας και τις δορυφορικές λήψεις την ώρα του καταστροφικού χτυπήματος, είπε στον Νετανιάχου, επί λέξει: «Όπως φαίνεται, το χτύπημα το έκανε η άλλη ομάδα και όχι εσείς».

Με λίγα λόγια, ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε θέση, αλλά χρησιμοποίησε και μια περίεργη έκφραση («όπως φαίνεται»), προφανώς για να διασφαλίσει τα νότα του.

Συνεχίζοντας, ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Νετανιάχου πως άλλα πιστεύει η διεθνής κοινή γνώμη και πως εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να πληροφορηθεί ο κόσμος τι πραγματικά συνέβη. Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σαν να βάδιζε σε ένα ναρκοπέδιο.

Δείτε τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Statements by PM Netanyahu and US President Biden https://t.co/0ClOYq7J8S — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2023

Δείτε live εικόνα από το μέτωπο