Ποινική έρευνα σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας διέταξε δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου της Ισπανίας, έπειτα από καταγγελίες δύο γυναικών που υποστηρίζουν ότι εργάστηκαν για δέκα μήνες στις κατοικίες του στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια του 2021.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έχει ήδη καλέσει τις δύο καταγγέλλουσες να καταθέσουν αυτοπροσώπως ενώπιόν του στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Το παρασκήνιο της καταγγελίας και η αντίδραση του τραγουδιστή

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη υποβλήθηκε από την οργάνωση Women’s Link Worldwide εκ μέρους των δύο γυναικών, παίρνοντας τη σκυτάλη από δημοσιογραφική έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει το αμερικανικό δίκτυο Univision και το ισπανικό μέσο elDiario.es.

Από την πλευρά του, ο 83χρονος καλλιτέχνης —με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε 14 γλώσσες— είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι εκπρόσωποί του δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο μετά το αίτημα του Reuters.

Το αντικείμενο της δικαστικής έρευνας

Στη σχετική δικαστική απόφαση, ο Αντόνιο Πίνια επισημαίνει πως η καταγγελία διαθέτει επαρκείς προκαταρκτικές ενδείξεις για να δικαιολογήσει την έναρξη της έρευνας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η ενέργεια αυτή δεν προδικάζει την εγκυρότητα των ισχυρισμών.

Η διαδικασία θα εστιάσει στη διερεύνηση πιθανών αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, επιθέσεων και εξευτελιστικής μεταχείρισης για πράξεις που φέρονται να έλαβαν χώρα μετά τις 5 Οκτωβρίου 2021.

Αντιθέτως, ο δικαστής έθεσε στο αρχείο τα σκέλη της καταγγελίας που αφορούσαν εμπορία ανθρώπων και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ανατροπή στο ζήτημα της δικαιοδοσίας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχική στάση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες νωρίτερα φέτος είχαν γνωμοδοτήσει ότι τα ισπανικά δικαστήρια στερούνταν δικαιοδοσίας, με το σκεπτικό ότι τα καταγγελλόμενα γεγονότα συνέβησαν εκτός συνόρων και οι δύο γυναίκες δεν ήταν κάτοικοι Ισπανίας.

Μετά την εισαγγελική αυτή τοποθέτηση, οι καταγγέλλουσες απευθύνθηκαν απευθείας στο Ανώτερο Δικαστήριο, το οποίο τελικά ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.