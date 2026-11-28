Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου “Βασιλιάς Χαλίντ” στο Ριάντ, κατά του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Τζαζάν και κατά δύο σταθμών παραγωγής ενέργειας στη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι εν λόγω ισχυρισμοί σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των φιλο-ιρανών μαχητών κατά σαουδαραβικών υποδομών και ειδικότερα ενεργειακών εγκαταστάσεων εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του υεμενίτικου κινήματος και του σουνιτικού βασιλείου.