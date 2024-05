Ένα ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμα έπληξαν σήμερα οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκανε γνωστό η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο κατά του ελληνόκτητου πετρελαιοφόρου πλοίου M/T Wind με σημεία Παναμά στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

«Περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά / Υεμένη) της 18ης Μαΐου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/T Wind με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται από την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Houthis strike M/T Wind in Red Sea

At approximately 1 a.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the Red Sea and struck M/T Wind, a Panamanian-flagged, Greek owned and operated oil tanker.

