Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, κατηγόρησε σήμερα τη Σαουδική Αραβία για νέα επίθεση εναντίον του λιμανιού στη Χοντάιντα και διεμήνυσε πως θα βάλει με τη σειρά του στο στόχαστρο λιμάνια του γειτονικού βασιλείου στην Ερυθρά θάλασσα.

Το μέσο ενημέρωσης Αλ Μασίρα έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για «επίθεση εναντίον του λιμανιού στη Χοντάιντα», από τα πιο στρατηγικά στην Υεμένη, στα χέρια των ανταρτών για πάνω από μια δεκαετία.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία που έχει εμπλακεί στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από την άνοιξη του 2015 προειδοποίησε νωρίτερα τους «αμάχους» να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, απείλησε αντιδρώντας το Ριάντ ότι θα υποστεί σκληρά αντίποινα.

«Το λιμάνι στην Τζέντα και άλλα εχθρικά λιμάνια στην Ερυθρά θάλασσα θα γίνουν στόχοι των ενόπλων δυνάμεών μας αν ο εχθρός κάνει πράξη τις απειλές του να βομβαρδίσει το λιμάνι στη Χοντάιντα», ανέφερε μέσω X.

تعلن القوات المسلحة أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتنا في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة.

ونحذر الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها وندعو جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا. — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 24, 2026

Παρότρυνε όλους όσοι βρίσκονται στα λιμάνια αυτά να «απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως» και τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποσύρουν τα πλοία τους.

Η Ανσαραλά, σιιτικό κίνημα ευθυγραμμισμένο με το Ιράν, που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τις αντίπαλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Χθες Τρίτη (24/11) , το κίνημα έβαλε στο στόχαστρο τον υψηλότερο ουρανοξύστη στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, τραυματίζοντας 11 ανθρώπους. Παράλληλα, ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Άντεν, πόλη του νότου όπου έχει μετέφερε την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μετά την απώλεια της πρωτεύουσας το 2014.