Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραμένει η Σαουδική Αραβία μετά τη φονική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300 ατόμων.

Την ίδια ώρα που οι αρχές παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας του αερολιμένα λόγω σοβαρών ζημιών στις υποδομές, οι αντάρτες Χούθι ανανέωσαν τις απειλές τους προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο απευθείας στρατιωτικής εμπλοκής.

Παράταση στο «μπλόκο» των πτήσεων

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ παραμένει σε πλήρη αναστολή. Σύμφωνα με πηγές του αεροπορικού τομέα και την πλατφόρμα παρακολούθησης Flightradar24, το κλείσιμο του αεροδρομίου παρατάθηκε εκ νέου έως τις 21:00 UTC της Κυριακής (11/10/2026).

Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν εκτιμήσεις στους διαδρόμους προσαπογείωσης, ενώ επιβεβαιώνεται ότι κρίσιμα συστήματα ραντάρ και εξοπλισμοί επικοινωνίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, αεροπορικοί κολοσσοί (όπως η Air India, η FlyDubai, ο όμιλος Lufthansa και η Pakistan International Airlines) προχώρησαν σε μαζικές ακυρώσεις και εκτροπές δρομολογίων. Διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ, της Βρετανίας, του Καναδά και της Ιρλανδίας εξέδωσαν επείγουσες οδηγίες προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο εσφαλμένης αναγνώρισης πολιτικών αεροσκαφών λόγω των πυραυλικών επιθέσεων και των αναχαιτίσεων.

Ο απολογισμός της τραγωδίας

Η επίθεση του Σαββάτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid της σαουδαραβικής πρωτεύουσας αποτελεί το τρίτο πλήγμα που δέχεται η συγκεκριμένη υποδομή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αποδεικνύεται όμως το πλέον πολύνεκρο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας:

12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους , ανάμεσά τους τέσσερις Σαουδάραβες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης από τις ΗΠΑ, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Σουδάν και την Αίγυπτο.

309 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς νοσηλευόμενους να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς μετά την ισχυρή έκρηξη κατέρρευσε τμήμα της οροφής κοντά σε πολυσύχναστη πύλη αναχώρησης.

Νέες απειλές των Χούθι και διεθνείς αντιδράσεις

Την Κυριακή, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξέδωσαν νέα τελεσίγραφα προς αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες, προτρέποντάς τους να αποφεύγουν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παρότι η σαουδαραβική στρατιωτική συμμαχία τους υπέδειξε ως υπεύθυνους για το έγκλημα πολέμου, οι ίδιοι δεν είχαν αναλάβει μέχρι στιγμής την επίσημη ευθύνη για το συγκεκριμένο πλήγμα, επιρρίπτοντας στο Ριάντ την ευθύνη για τις αποτυχίες αναχαίτισης.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες:

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι, τονίζοντας πως αποφάσεις θα ληφθούν μετά την πλήρη ενημέρωση.

Μάρκο Ρούμπιο: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε σφοδρά τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για κατάφωρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Αντόνιο Γκουτέρες: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη και κίνδυνος για το εμπόριο

Η δραματική αυτή κλιμάκωση καταγράφεται μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022 και την επανέναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Η ενίσχυση των θέσεων των Χούθι κοντά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, απειλώντας άμεσα τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και την τροφοδοσία ενέργειας που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.