Ο Πρωθυπουργός των Χούθι, Γκάλιμπ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε κατά την αεροπορική επιδρομή της Ιατρικής Αεροπορίας (ΙΑΑ) στην Σαναά την Πέμπτη, δήλωσε το τρομοκρατικό γκρουπ το Σάββατο, μαζί με αρκετούς υπουργούς, τους οποίους το γκρουπ δεν κατονόμασε.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης ότι αρκετοί άλλοι υπουργοί που βρίσκονταν παρόντες τραυματίστηκαν σοβαρά, στην επιδρομή και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Η ΙΑΑ επιτέθηκε σε μια ομάδα κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων των Χούθι στην Σαναά, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον ηγέτη των Χούθι να κάνει μια τηλεοπτική ομιλία πανελλαδικής εμβέλειας.

Το κανάλι Αλ-Τζουμπουχουρία της Υεμένης, ανέφερε ότι ο αλ-Ραχάουι βρισκόταν σε διαμέρισμα μαζί με αρκετούς συνεργάτες του, όταν σκοτώθηκε.

Το Αλ-Χαντάθ ανέφερε ότι η ΙΑΑ στόχευσε σπίτια όπου κρύβονταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Χούθι στη Σαναά.

Οι πιλότοι και το πλήρωμα της ΙΑΑ προετοιμάζουν τα μαχητικά αεροσκάφη για επιθέσεις σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, 24 Αυγούστου 2025 (Πηγή: Μονάδα Εκπροσώπου IDF).

Σύμφωνα με την KAN, ο αλ-Ραχάουι ήταν στη θέση του για έναν χρόνο και δεν είχε αναγνωριστεί διεθνώς.

Τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρχαν περίπου 10 επιθέσεις στη Σαναά.

Η KAN, επικαλούμενη τα μέσα ενημέρωσης της Υεμένης, ανέφερε ότι αρκετοί ηγέτες της κυβέρνησης των Χούθι σκοτώθηκαν σε επίθεση μέσα στο προεδρικό παλάτι.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, και ο Αρχηγός Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, παρακολούθησαν την επίθεση από τα κεντρικά του IDF, με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, να παρακολουθεί από ασφαλή «κόκκινη τηλεφωνική γραμμή».

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν στόχους στη Σαναά που σχετίζονται με την κυριαρχία και την κυβέρνηση των Χούθι.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά από την κατάρριψη δύο drones την Πέμπτη από την ΙΑΑ, τα οποία εκτόξευσαν οι Χούθι κατά του Ισραήλ.

Επιπλέον, η ΙΑΑ χτύπησε την πρωτεύουσα των Χούθι, Σαναά, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων βαλλιστικών πυραύλων και των εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, την Κυριακή.

Ο Κατς προειδοποίησε μετά τις επιθέσεις ότι «μετά από την επίθεση της σκοτεινιάς, έρχεται η επίθεση στον πρωτότοκο. Όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του Ισραήλ – το χέρι του θα κοπεί».

Τουλάχιστον δύο εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τους Χούθι την τελευταία εβδομάδα.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας και την Τετάρτη της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι Χούθι της Υεμένης επιτίθενται στο Ισραήλ με πυραύλους και drones από τις 19 Οκτωβρίου 2023, με το Ισραήλ να ξεκινά αντεπίθεση τον Ιούλιο του 2024.

Καμία από τις επιθέσεις του Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τους πυραύλους και τα drones των Χούθι, αλλά επίσης κανένα όπλο των Χούθι, δεν έχει σκοτώσει Ισραηλινό από τον Ιούλιο του 2024.

Το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, αλλά αξιωματούχοι είχαν δηλώσει την περασμένη Πέμπτη ότι ο στρατός είχε επιτεθεί κατά ηγετών των Χούθι, μέρες μετά την εκτόξευση πυραύλου από την ένοπλη οργάνωση που περιείχε έναν νέο τύπο πυρομαχικών διασποράς.