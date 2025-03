Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη διαβεβαίωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν επίθεση, την τέταρτη σε 72 ώρες, εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για νέα σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών σε περιοχές της χώρας που ελέγχουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι Χούθι «εντόπισαν εχθρικές στρατιωτικές κινήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα ενόψει της εξαπόλυσης νέας αεροπορικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον της χώρας μας», ανέφερε εκπρόσωπός τους μέσω Telegram.

Σε ανταπόδοση, συνέχισε, το κίνημα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ και εξαπέλυσε drones εναντίον του αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων, κάτι που «επέτρεψε να αποτύχει η επίθεση αυτή».

Yemeni Armed Forces Statement on a Military Operation that Foiled a Large-Scale Air Attack on Yemen by Striking the USS Harry S. Truman Aircraft Carrier and Multiple Hostile Warships in the Red Sea pic.twitter.com/UAfZikP9fH

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει αντιδράσει στην ανάληψη ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

📍Red Sea, Yemen

Yemen’s Armed Forces launched a 4th attack in 72 hours on the USS Harry S. Truman in the Red Sea using cruise missiles and drones in a “joint operation”. In response, US launched airstrikes on Yemen massacring civilians, mostly children. https://t.co/Xuy7j7PoKl

— not𝙲ioran (@imnotcioran) March 19, 2025