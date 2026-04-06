Οι Χούθι θα τηρήσουν την εκεχειρία με τις ΗΠΑ, εφόσον η Ουάσινγκτον «τηρήσει τη δέσμευσή της να σταματήσει την επιθετικότητά της» εναντίον τους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.
Οι αντάρτες της Υεμένης τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν εκ νέου τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, προς υποστήριξη του Ιράν.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ούτε σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να το κάνουν εκτός εάν υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου.
Το Ιράν επιτέθηκε στο «USS Tripoli»
Την ίδια ώρα, όμως, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνουν. Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το αμερικανικό αποβατικό πλοίο LHA‑7.
Το USS Tripoli (LHA‑7) των ΗΠΑ, έχει αναπτυχθεί στον Περσικό Κόλπο, μεταφέροντας πεζοναύτες και υποστηρικτικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή.
Εκρήξεις στη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν
Ταυτόχρονα, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν.
«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν» επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, που είπε ότι η εγκατάσταση τέθηκε εκτός λειτουργίας με βαριές οικονομικές συνέπειες για το Ιράν.
Δείτε τις προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας εδώ.
Συνομιλία Φιντάν - Αραγτσί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησαν για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και για άλλες εξελίξεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία μίλησε στο πρακτορείο Reuters.
Η πηγή δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνομιλίες.
Ιράν: Επίθεση και σε δεύτερο πετροχημικό εργοστάσιο
Μια δεύτερη πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν δέχτηκε αεροπορικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
«Πριν από λίγα λεπτά, το πετροχημικό συγκρότημα του Μαρβντάστ, στο νότιο Ιράν, δέχτηκε επίθεση από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το Fars πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα τέθηκε υπό έλεγχο και δεν προκλήθηκαν θύματα.
Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι χτύπησε τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν στην Ασαλούγιε.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ισραήλ χτύπησε επίσης πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν.
Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν μια ακόμη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, με στόχο το κεντρικό Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και περιοχές της Δυτικής Όχθης.
Αυτή την ώρα ηχούν σειρήνες.
Επτά νεκροί στον νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο ένα όχημα στο Κφαρ Ρουμάν, στη Ναμπατίγιε του Λιβάνου, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) της χώρας.
Σε ξεχωριστή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σιντίκιν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε, ενώ εργαζόμενοι της πολιτικής άμυνας περισυνέλλεγαν θύματα της επιδρομής της προηγούμενης ημέρας, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.
Στην πόλη Χάρις, που βρίσκεται στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, μια ισραηλινή επιδρομή με drone σκότωσε δύο ακόμη ανθρώπους, σύμφωνα με περαιτέρω αναφορές του NNA.
Ισραήλ: Οι IDF αναχαίτισαν drone των Χούθι
Ένα drone που εκτόξευσαν, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι στην Υεμένη προς το Ισραήλ αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).
Σειρήνες είχαν ηχήσει στην πόλη Ελάτ.
IAEA: Οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον σταθμό του Μπουσέρ
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έπληξαν περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά το ίδιο το εργοστάσιο δεν έχει υποστεί ζημιές.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ εξηγεί ότι η επιβεβαίωση βασίζεται στην ανεξάρτητη ανάλυση που έκανε σε νέες δορυφορικές εικόνες και την ενδελεχή γνώση του σταθμού. Διευκρινίζει δε ότι μία επίθεση έπληξε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 75 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.
Την περασμένη εβδομάδα, η IAEA πληροφορήθηκε από το Ιράν για το πλήγμα βλήματος κοντά στην περίμετρο του σταθμού του Μπουσέρ.
Τέσσερις τραυματίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από επιθέσεις
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στις νεότερες επιθέσεις.
Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 12 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 19 drones.