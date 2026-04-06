Οι Χούθι θα τηρήσουν την εκεχειρία με τις ΗΠΑ, εφόσον η Ουάσινγκτον «τηρήσει τη δέσμευσή της να σταματήσει την επιθετικότητά της» εναντίον τους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Οι αντάρτες της Υεμένης τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν εκ νέου τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, προς υποστήριξη του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ούτε σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να το κάνουν εκτός εάν υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου.

Το Ιράν επιτέθηκε στο «USS Tripoli»

Την ίδια ώρα, όμως, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνουν. Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το αμερικανικό αποβατικό πλοίο LHA‑7.

Το USS Tripoli (LHA‑7) των ΗΠΑ, έχει αναπτυχθεί στον Περσικό Κόλπο, μεταφέροντας πεζοναύτες και υποστηρικτικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή.

Εκρήξεις στη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν

Ταυτόχρονα, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν» επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, που είπε ότι η εγκατάσταση τέθηκε εκτός λειτουργίας με βαριές οικονομικές συνέπειες για το Ιράν.

