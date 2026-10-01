Την πρώτη πολεμική χρήση του νέου ουκρανικού τακτικού βαλλιστικού πυραύλου FP-7 ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσιοποιώντας παράλληλα οπτικό υλικό από τη στιγμή της εκτόξευσης.

Παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε την τοποθεσία της εκτόξευσης ή τον ακριβή στόχο, εξήρε το αποτέλεσμα της επιχείρησης και προανήγγειλε το πέρασμα στην ευρεία παραγωγή του όπλου, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία FirePoint στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja και διαθέτει εκτιμώμενο βεληνεκές 200 χιλιομέτρων.

Βίντεο από την πρώτη χρήση του νέου ουκρανικού τακτικού βαλλιστικού πυραύλου FP-7:

Στο μήνυμά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή».

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του FP-7

Η Ουκρανία έχει θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη εγχώριων βαλλιστικών πυραύλων προκειμένου να καλύψει τις πιεστικές αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφερθεί με θερμά λόγια στα αποτελέσματα των σχετικών δοκιμών, τονίζοντας ότι κατέδειξαν τις μεγάλες προοπτικές του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με αναλύσεις Ουκρανών στρατιωτικών αναλυτών για το νέο όπλο, πρόκειται για τακτικό βαλλιστικό πύραυλο με εκτιμώμενο βεληνεκές που φτάνει τα 200 χιλιόμετρα.

Η κατασκευή του ανήκει στην εταιρεία FirePoint, ενώ η ανάπτυξη του FP-7 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας με την ονομασία Freyja.

Η επιτυχής χρήση του πυραύλου FP-7 ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη βιομηχανική του παραγωγή, ενισχύοντας την αυτόνομη ισχύ πυρός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.