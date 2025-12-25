Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο Ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους Δημοκρατικούς και όποιον του εναντιώνεται πολιτικά — ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Από την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ συμμετείχε στις κλήσεις του NORAD Santa Tracker για την παρακολούθηση του Άη Βασίλη και έστειλε ευχές σε Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο.

President Trump & First Lady Melania Trump speak to American children on Christmas Eve through @NoradSanta Calls 🎅❤️ Track Santa as he arrives to the United States! ➡️ https://t.co/DMHptTV4GQ pic.twitter.com/IsGLS1LcB9 — The White House (@WhiteHouse) December 24, 2025

Πηγές: AΜΠΕ, AFP