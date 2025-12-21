Εργαζόμενοι, οικογένειες και κάτοικοι της περιοχής γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με άρματα, μουσική και διαστημικές αναφορές, μεταμορφώνοντας το κέντρο δοκιμών του Starship σε έναν εορταστικό χώρο.

Σε εορταστικό σκηνικό μετατράπηκε η βάση Starbase της SpaceX στο Τέξας, όπου πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη παρέλαση με τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας, μελών των οικογενειών τους και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση συνδύασε το πνεύμα των Χριστουγέννων με την καινοτόμο και τεχνολογική ταυτότητα της SpaceX.

Η παρέλαση περιλάμβανε στολισμένα οχήματα και εορταστικά άρματα, συνοδευόμενα από μουσική, με φόντο τις εγκαταστάσεις, όπου αναπτύσσεται το διαστημόπλοιο Starship. Πολλοί από τους συμμετέχοντες επέλεξαν Χριστουγεννιάτικες στολές, ενώ κυριάρχησαν φωτεινά διακοσμητικά και δημιουργικές αναφορές στο διάστημα, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις της SpaceX, για την ενίσχυση των δεσμών της με την τοπική κοινότητα, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο διαστημικής δραστηριότητας. Το Starbase αποτελεί κομβικό σημείο για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, καθώς φιλοξενεί δοκιμές και προετοιμασίες για αποστολές πέρα από τη Γη.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών και με τους παρευρισκόμενους να απαθανατίζουν τη μοναδική ατμόσφαιρα, σε έναν χώρο που συνήθως συνδέεται με πυραύλους και δοκιμές υψηλής τεχνολογίας, αλλά για μία ημέρα «γέμισε» με φώτα, μουσική και εορταστική διάθεση.