Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην πλατφόρμα «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευχήθηκε στη χώρα μας και, μάλιστα, στην ελληνική γλώσσα, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας», τονίζει ο Κόστα.

Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει την Ακρόπολη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γράφει «Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».