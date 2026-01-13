Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με κονκάρδες που έγραφαν “ICE OUT” και “BE GOOD”, διάσημοι ηθοποιοί του Χόλυγουντ, εμφανίστηκαν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το βράδυ της Κυριακής 11/1, στέλνοντας ένα μήνυμα καταδίκης για τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα του ICE στη Μινεάπολη.

Ο Μαρκ Ράφαλο, η Ζαν Σμαρτ, η Ουάντα Σάικς και η Νατάσα Λιόν φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί φορώντας τις συγκεκριμένες κονκάρδες στα ρούχα τους, διατρανώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ακραία αντίθεσή τους στις βάρβαρες πρακτικές του ICE και την αλληλεγγύη τους στις μαζικές διαδηλώσεις που ξεσπούν σε όλες τις ΗΠΑ.

Η εκστρατεία πίσω από τις κονκάρδες οργανώθηκε από ομάδες όπως η ACLU, Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance και Working Families Power, με στόχο να τιμηθεί η μνήμη της Ρενέ Γκουντ και του Κιθ Πόρτερ, ακόμη ένα θύμα των δολοφονικών πρακτικών του Αμερικανικού κράτους και να θυμίσει στον κόσμο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι «καλός άνθρωπος» απέναντι στην τρομοκρατία και τη βία, απαιτώντας ευθύνη, δικαιοσύνη και ανθρωπιά σε μια εποχή που οι κοινωνικές εντάσεις χτυπούν κόκκινο.

Μαρκ Ράφαλο: «Ο Τραμπ είναι παιδόφιλος εγκληματίας»

Ο Μαρκ Ράφαλο, γνωστός από τους κινηματογραφικούς ρόλους του όπως ο «Χούλκ», δεν περιορίστηκε στις συμβολικές κινήσεις.

Ξέσπασε κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «καταδικασμένο παιδόφιλο και εγκληματία» και «τον χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο».

«Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε», δήλωσε ο Ράφαλο στη USA TODAY, εξηγώντας την κονκάρδα που φορούσε, και συνέχισε με καυστική οργή: «Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στη οποία εισβάλαμε παράνομα. Με αυτόν τον τρόπο, λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν μετράει γι’ αυτόν. Το μόνο που μετράει είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι καταδικασμένος εγκληματίας, καταδικασμένος βιαστής».

«Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Αν βασιστούμε στην ηθική αυτού του τύπου για να κυβερνάει την πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, τότε έχουμε όλοι σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε, χωρίς να αφήνει καμία αμφιβολία για τη θέση του.

«Οπότε αυτό είναι για εκείνη. Είναι για τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζουν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι. Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς. Αγαπώ αυτή τη χώρα, αλλά αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ, δεν είναι Αμερική», κατέληξε ο δημοφιλής ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργή του είναι βαθιά, αμείλικτη και δίκαιη.

Με πληροφορίες από: Associated Press