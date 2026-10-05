Μία οδυνηρή όσο και τρομακτική εμπειρία, έζησε ένας ανήλικος Ρώσος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Τουρκία.

Ενώ το παιδί απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ένα τεράστιο χταπόδι, το οποίο «κόλλησε» πάνω στο σώμα του και αρνούνταν να το απελευθερώσει.

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες των παρευρισκόμενων να απαγκιστρώσουν το θαλάσσιο πλάσμα πάνω από το σώμα του παιδιού.

Όταν τελικά τα κατάφεραν, τα σημάδια από τις ισχυρές βεντούζες ήταν παραπάνω από εμφανή στο δέρμα του παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα.