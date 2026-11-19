Στη δημοσιότητα διέρρευσαν την Πέμπτη (19/11) προσωπικά στοιχεία χιλιάδων πελατών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών Visa, Mastercard και JPMorgan. Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβε η ομάδα χάκερ με την επωνυμία «n0n», προσθέτοντας ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα περιστατικών κυβερνοασφάλειας που προκαλούν αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο επταήμερο.

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία που διέρρευσαν

Ήδη από τις 16 Νοεμβρίου, η ομάδα «n0n» υποστήριζε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία κατόχων καρτών, τα οποία κατέγραφαν εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις προωθητικών ενεργειών για δεκάδες χιλιάδες μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προκύπτει από στιγμιότυπο οθόνης που κατέγραψε η πλατφόρμα έρευνας κυβερνοεγκλήματος eCrime.ch.

Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Reuters, το υλικό που διέρρευσε περιέχει 124 εταιρικά email τραπεζικών υπαλλήλων καθώς και πάνω από 16.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών, σε ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται επίσης αριθμοί τηλεφώνου και ταχυδρομικοί κώδικες.

Η θέση της JPMorgan και η διάψευση για το πρόσφατο μπλακ άουτ

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η JPMorgan διευκρίνισε ότι η παραβίαση σημειώθηκε σε εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα. Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η διοίκηση εκτιμά πως οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση σε αρχεία μάρκετινγκ —όπως ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις email πελατών— που διατηρούσαν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές.

Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε στο Reuters ότι η JPMorgan θα ενημερώσει απευθείας τους πελάτες των οποίων τα στοιχεία εκτέθηκαν, ενώ ξεκαθάρισε πως το περιστατικό δεν συνδέεται με την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών που αντιμετώπισαν ορισμένοι χρήστες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι διαβεβαιώσεις από Visa και Mastercard

Από την πλευρά της Visa, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στη Wall Street Journal ότι τα εσωτερικά της συστήματα δεν παραβιάστηκαν ούτε εμπλέκονται στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως δεν εκτέθηκαν ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση έπληξε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Αντίστοιχα, η Mastercard γνωστοποίησε μέσω εκπροσώπου της ότι η διαρροή αφορά περιορισμένο όγκο πληροφοριών μιας συγκεκριμένης ομάδας κατόχων καρτών που συμμετείχαν σε ειδικό πρόγραμμα παροχών. Η εταιρεία τόνισε ότι το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν επηρέασε ούτε το δίκτυο πληρωμών της ούτε τη δυνατότητα χρήσης των καρτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις τρεις εταιρείες δεν κατονόμασε τον εξωτερικό συνεργάτη που δέχθηκε την επίθεση, επιμένοντας ωστόσο όλες πως τα δεδομένα συναλλαγών και πληρωμών παραμένουν απολύτως ασφαλή.