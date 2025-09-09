Πέντε φαίνεται πως είναι οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αραβικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια, ο Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες», πιθανότατα σωματοφύλακες ή σύμβουλοι ανώτερων στελεχών της Χαμάς. Πρόκειται για τους Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοάμεν Αμπού Ομάρ και Αχμάντ Αμπού Μαλέκ. Επίσης, σκοτώθηκε και ένας αξιωματικός του Κατάρ.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για άτομα από την ηγεσία της Χαμάς.

Ο Σουχέιλ αλ-Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της οργάνωσης, η οποία στοχοποιήθηκε στη Ντόχα, έχει επιβιώσει από την επίθεση.

Ο αλ-Χίντι δήλωσε επανειλημμένα στο Al Jazeera ότι οι ηγέτες της Χαμάς είναι καλά.

Όπως είπε στη συνέχεια, η απόπειρα εξόντωσης του αλ-Χάγια και άλλων ηγετών της Χαμάς, οι οποίοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ, απέτυχε.

Ωστόσο, οι επιθέσεις σκότωσαν τον γιο του αλ-Χάγια, Χιμάμ, και έναν από τους κορυφαίους συνεργάτες του.

Επίσης, χάθηκε κάθε επαφή με τρεις άλλους σωματοφύλακες, δήλωσε ο αλ-Χίντι.

Τόνισε όμως ότι η απώλεια οποιασδήποτε ζωής είναι τραγική.

«Το αίμα της ηγεσίας της οργάνωσης είναι σαν το αίμα κάθε Παλαστίνιου παιδιού», είπε στο Al Jazeera.

Νετανιάχου: «Στόχος οι υπεύθυνοι των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου»

Ως «χειρουργικό» χαρακτήρισε το πλήγμα στην Ντόχα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

«Ένα μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου έχει “ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου”», προσθέτει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και στη συνέχεια τονίζει ότι «οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: Από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, το εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί». «Βρισκόμαστε εν μέσω μιας εκστρατείας για την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Έχουμε πλήξει σημαντικά όλα τα μέρη του άξονα του κακού», αναφέρει.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην ενότητα του Ισραήλ απέναντι στις προκλήσεις δήλωσε:

«Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές». Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.