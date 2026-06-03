Η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με drones, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο είναι γνωστό ως «ρωσικό Νταβός».

Από το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου το Κίεβο χτυπά την «καρδιά» της Ρωσίας, επηρεάζοντας πολλές περιοχές, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας του Λένινγκραντ.

Τα εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας ενεργοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, εξουδετερώνοντας τα ουκρανικά drones.

Παράλληλα, η σφοδρότητα της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές, ακόμα και στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, αλλά και στα δίκτυα επικοινωνιών της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο οικονομικό φόρουμ αυτό που πραγματοποιείται στην Αγία Πετρούπολη συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από κάθε άκρη του πλανήτη, γεγονός που δίνει άλλη διάσταση στην επίθεση της Ουκρανίας.

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Αναχαιτίστηκαν 754 drones σε μια ημέρα

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι σε μια ημέρα αναχαιτίστηκαν συνολικά 754 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Η επίθεση του Κιέβου χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση και σφοδρότερες από την έναρξη του πολέμου.

Στη περιοχή του Λένινγκραντ, οι τοπικές Αρχές δήλωσαν ότι καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 50 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις.

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Ρωσία: «Οι απαντήσεις μας θα είναι συστηματικές»

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις. Ωστόσο, σημειώνεται πως τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Όπως φαίνεται ακόμη και μετά από τέσσερα χρόνια, η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, κάθε άλλο παρά εξασθενεί.

Κλίμα αναστάτωσης στο «ρωσικό Νταβός»

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, το «ρωσικό Νταβός» ξεκίνησε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρόκειται να παραμείνουν σε ισχύ, λόγω της ουκρανικής επίθεσης.

Στο «ρωσικό Νταβός» συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερες από 100 χώρες σε μια προσπάθεια της Ρωσίας να προβάλει ένα διεθνές «άνοιγμα» παρά τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι στην χώρα.

Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί τρεις ημέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση.

Ζελένσκι: «Κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς για να έρθουμε πιο κοντά στην ειρήνη»

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φλέγεται μια δεξαμενή πετρελαίου.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεργκέι Στερνένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο σημείο του φόρουμ με εμφανή τον καπνό στο βάθος.