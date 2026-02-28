Κατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, χτυπήθηκε Δημοτικό Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη υπάρχουν τουλάχιστον 70 μαθήτριες νεκρές σε Δημοτικό Σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 80, μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, τα οποία έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου έχει μετατραπεί σε έναν σωρό από ερείπια, ενώ οι εικόνες με γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στις λαμαρίνες και τα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, συγκλονίζουν.

BREAKING — 40 Iranian children are dead after a strike hits Minab girls elementary school in Iran, Tasnim reports pic.twitter.com/MtEO83reyR — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 28, 2026

Η ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί: