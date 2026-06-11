Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να διεξάγει νέα πλήγματα σε «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Δυνάμεις «άρχισαν να διεξάγουν στις 17:15 (…) νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως πρόκειται για «ανταπόδοση της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας».

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές του Ιράν, ενώ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να διεξάγει πλήγματα σε «νόμιμη άμυνα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκρήξεις ακούστηκαν στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τις πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εκτοξεύθηκαν από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.