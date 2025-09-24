Επίθεση από drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, ανοιχτά της Κρήτης.

Η επίθεση έγινε 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου –  εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

 

 

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμούς.

 

Δείτε τι ανέφερε μέλος πληρώματος ενός από τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση:

 

