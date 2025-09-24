Επίθεση από drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, ανοιχτά της Κρήτης.

Η επίθεση έγινε 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2025

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμούς.

🇮🇱🇵🇸‼️ Five Global Sumud Flotilla boats in the Mediterranean Sea were attacked by drones, one hit with explosives, one with a chemical device, and three with flashbangs, according to activists onboard the ships pic.twitter.com/1uFjc0CzHA — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 23, 2025

Δείτε τι ανέφερε μέλος πληρώματος ενός από τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση: