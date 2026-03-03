Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι το γενικό αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη Μέση Ανατολή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτυπήθηκε σε επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων το Σαββατοκύριακο, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του στρατιωτικού προσωπικού.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό δίκτυο δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης κατά τα οποία η αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια από το Ντουμπάι, χτυπήθηκε το Σαββατοκύριακο.

«Αρκετά drones» χρησιμοποιήθηκαν στην επιδρομή αυτή, σύμφωνα με τον Μαρλς, ο οποίος τόνισε πως οι Αυστραλοί που εργάζονταν στο αρχηγείο είναι «όλοι» σώοι «και ασφαλείς».

Η βάση Αλ Μινχάντ φιλοξενεί στρατιωτικό προσωπικό της Αυστραλίας από το 2003 και είναι το σημαντικότερο κέντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας στη Μέση Ανατολή. Έως και 80 μέλη του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων του κράτους της Ωκεανίας υπηρετούν εκεί επί μονίμου βάσεως, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ και προκαλώντας ιρανικά πλήγματα αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου.

Ο αΑστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τάχθηκε υπέρ της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Καμπέρα, στη Μέση Ανατολή βρίσκονται περίπου 115.000 υπήκοοι της Αυστραλίας.