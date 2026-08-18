Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, με ένα ελληνόκτητο φορτηγό – πλοίο, το «ANNA S», να δέχεται χτύπημα.

Το bulk carrier «ΑΝΝΑ S», υπό σημαία Λιβερίας δέχθηκε βλήμα, την ώρα που έπλεε 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ.

Το φορτηγό – πλοίο, συμφερόντων της εταιρείας, Neptune Tradebulk, των αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Στεφάνου κατευθυνόταν κενό από φορτίο προς το λιμάνι με σκοπό την παραλαβή σιτηρών.

Η επίθεση και η επιχείρηση διάσωσης

Από το μέχρι στιγμής άγνωστο βλήμα, προκλήθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλοίο.

Στο «ANNA S» επέβαιναν 21 μέλη πληρώματος, 20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ένας Ρουμάνος πλοίαρχος. Τα 21 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν εγκαίρως το φορτηγό – πλοίο και περισυνελέγησαν σώοι από το εμπορικό-πλοίο «Elina B», το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.

Πέντε ώρες μετά τη διάσωση, το «Elina B» δέχθηκε επίσης χτύπημα από βλήμα. Παρά την επίθεση, το εμπορικό πλοίο κατάφερε ένα διατηρήσει την πορεία του και συνέχισε να πλέει κατευθυνόμενο προς λιμάνι της Τουρκίας.

Το περιστατικό ενισχύει την ανησυχία για την ναυσιπλοΐα στην Μαύρη Θάλασσα. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ένα κενού φορτίου φορτηγό – πλοίο δέχθηκε επίθεση και αναδεικνύει τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πληρώματα στην ευρύτερη περιοχή του Νοβοροσίσκ.