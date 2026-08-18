Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η διεθνής και η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά από δύο διαδοχικές, επιθέσεις με βλήματα εναντίον ελληνόκτητων εμπορικών πλοίων σε δύο εντελώς διαφορετικά μέτωπα γεωπολιτικής έντασης.

Το βράδυ της Δευτέρας (17/08/2026), ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του στο φορτηγό πλοίο «Minoan Dignity» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα, το bulk carrier «ANNA S» παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από έκρηξη, με τα 21 μέλη του να σώζονται την τελευταία στιγμή.

Τραγωδία στα Στενά του Ορμούζ: Φονικό Χτύπημα στο «Minoan Dignity»

Στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, το υπό σημαία Λιβερίας bulk carrier «Minoan Dignity» δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της εξερχόμενης διέλευσής του.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας (UKMTO), η πρόσκρουση του βλήματος προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο μηχανοστάσιο και οδήγησε στον τραγικό θάνατο ενός μέλους του πληρώματος.

Το «Minoan Dignity» είναι πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Ανήκει στην εταιρεία Asante Management Co. και τελεί υπό τη διαχείριση της αθηναϊκής ναυτιλιακής εταιρείας Modion Maritime Management S.A. (συμφερόντων οικογένειας Τσατσάκη / Μύρωνα Τσατσάκη).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται άμεση συνδρομή από την Ακτοφυλακή του Ομάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή διαρροή καυσίμων, ενώ οι διεθνείς αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για την ταυτοποίηση της προέλευσης του βλήματος.

Ολική Καταστροφή του «ANNA S» στη Μαύρη Θάλασσα και Δραματική Διάσωση

Το ίδιο βράδυ, στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ, το φορτηγό πλοίο «ANNA S» (επίσης υπό σημαία Λιβερίας), συμφερόντων της ναυτιλιακής εταιρείας Neptune Tradebulk των αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Στεφάνου, κατευθυνόταν κενό φορτίου προς το λιμάνι προκειμένου να παραλάβει σιτηρά, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε βίαιη έκρηξη με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκτεταμένη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σκάφος.

Στο «ANNA S» επέβαιναν συνολικά 21 άτομα , 20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ένας Ρουμάνος πλοίαρχος.

Τα μέλη του πληρώματος αντέδρασαν ψύχραιμα, εγκατέλειψαν εγκαίρως το φλεγόμενο πλοίο και περισυνελέγησαν σώα από το παρακείμενο εμπορικό σκάφος «Elina B».

Νέο Χτύπημα στο Πλοίο Διάσωσης «Elina B»

Η επικινδυνότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας επιβεβαιώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο λίγες ώρες αργότερα.

Μόλις πέντε ώρες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης των 21 ναυτικών, το ίδιο το πλοίο διάσωσης, «Elina B», δέχθηκε επίσης επίθεση από βλήμα.

Παρά το νέο αυτό πλήγμα, το «Elina B» δεν υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες, κατάφερε να διατηρήσει την πορεία του και συνέχισε να πλέει με ασφάλεια προς λιμάνι της Τουρκίας.