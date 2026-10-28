Στόχος επίθεσης με τρία μη επανδρωμένα θαλάσσια drones έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το Reuters που μετέδωσε την είδηση αρχικά, πρόκειται για το πλοίο «CONTSHIP JET», συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα, το οποίο έφερε σημαία Λιβερίας και έπλεε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο χτυπήθηκε από τρία θαλάσσια drones.

Σύμφωνα με βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 16 ναυτικά μίλια από το ακρωτήριο Καλιάκρα. Όσον αφορά στο πλήρωμα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως εγκατέλειψε το πλοίο χρησιμοποιώντας σωστικές σχεδίες.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τη διεύρυνση της έκτασης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πραγματοποίησε την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου πλοίου.

Πηγή με γνώση του περιστατικού, η οποία ασχολείται με την ασφάλεια στη θάλασσα, ανέφερε στο Reuters ότι το πλήρωμα είχε απομακρυνθεί σώο από το πλοίο.

Επίσης η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας μετέδωσε ότι εστάλη δεξαμενόπλοιο για να συνδράμει το πλοίο που υπέστη ζημιές.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία, το «CONTSHIP JET» είναι κατασκευής 2007 και έχει αριθμό IMO 9348625. Ειδικότερα ανήκει στην εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία Sevilla Maritime Company, ενώ τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η ελληνική Contships Management Inc., συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα.

Διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν πως πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό στην περιοχή, καθώς από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν σημειωθεί πολλαπλές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ορισμένες από τις οποίες οδήγησαν σε βυθίσεις σκαφών.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την επίθεση στο εμπορικό πλοίο «Chelsea 3», με σημαία Μάλτας, το οποίο χτυπήθηκε από drones στις 13 Οκτωβρίου, ανοιχτά της βουλγαρικής ακτής.

Το πλοίο ταξίδευε από την Τουρκία προς τη Μολδαβία όταν δέχθηκε την επίθεση. Και τα 15 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τα επανειλημμένα περιστατικά δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των εμπορικών διαδρομών στη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερα κοντά στις ακτές χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.