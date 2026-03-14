Πυραυλική επίθεση δέχθηκε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία, ιδιοκτησίας της Μαρίας Αγγελικούση, ενώ έπλεε περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα.

Στο δεξαμενόπλοιο βρίσκονται συνολικά 24 ναυτικοί: 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η κατάσταση στο πλοίο παραμένει υπό έλεγχο.

Το πλοίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime και, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής κοινότητας, τη στιγμή της επίθεσης δεν μετέφερε φορτίο.

Παρά το χτύπημα, το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει κανονικά την πορεία του με ίδια μέσα, χωρίς να χρειαστεί ρυμούλκηση ή άλλη βοήθεια.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Βασίλης Κικίλιας: «Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο ERTNews.

Όπως σημείωσε, το γεγονός προκαλεί ανησυχία, εκτιμώντας παράλληλα ότι το πλήγμα ενδέχεται να συνδέεται με τις πρόσφατες αποφάσεις για τη μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει έντονα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, κάνοντας λόγο για μια «απαράδεκτη και εξαιρετικά επικίνδυνη στοχοποίηση ελληνικών πλοίων».

«Η ναυτιλία θα έπρεπε να μένει εκτός γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο δεν μπορεί να λειτουργήσει», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας ναυτικός που να έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την εμπόλεμη ζώνη. Σε περίπτωση που προκύψει σχετικό αίτημα, όπως διευκρίνισε, υπάρχει άμεσος μηχανισμός επαναπατρισμού.

«Βλέπω ψυχραιμία και επαγγελματισμό από τους ανθρώπους της ναυτιλίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.