Η αμερικανική μυστική υπηρεσία CIA αποχαρακτήρισε περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούσαν τη τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, τον Οσάμα μπιν Λάντεν, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων προσφέρει «άνευ προηγουμένου διαφάνεια» σε αυτήν την ευαίσθητη υπόθεση, αφού καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001 και την ημέρα μετά την επίθεση, «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας», όπως τη χαρακτηρίζει η CIA στην ανακοίνωσή της.

To commemorate the 25th anniversary of 9/11, CIA released 71 President’s Daily Briefs to give Americans a glimpse into our most sensitive intelligence from the years before and day after one of our Nation’s darkest moments.https://t.co/Z2QIjcuvAj pic.twitter.com/N8ZoZ2OvtZ — CIA (@CIA) September 11, 2026

Τα έγγραφα αυτά καταγράφουν «την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης» που είχαν οι αναλυτές της CIA για την Αλ Κάιντα και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Οσάμα μπιν Λάντεν, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες», πρόσθεσε.

Retrieved from the ruins of the World Trade Center after the 9/11 terrorist attacks, this beam stands at CIA Headquarters as a solemn memorial to the victims. Learn more about its origin and significance as we reshare this episode of “The Debrief: Behind the Artifact.” pic.twitter.com/8ajPLfpoqp — CIA (@CIA) September 10, 2026

Προειδοποιήσεις για τις επιθέσεις στις ΗΠΑ

Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA προειδοποιεί ότι «η Αλ Κάιντα μπορεί να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη». Σε άλλο, από τις 4 Δεκεμβρίου 1998, η υπηρεσία λέει ότι «ο Οσάμα μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο».

The CIA released previously secret intelligence briefs showing it repeatedly warned Presidents Clinton and Bush that Al Qaeda intended to attack the U.S. before 9/11.

The documents reveal striking clues, including a 1998 warning that Al Qaeda might fly an explosives-packed plane… pic.twitter.com/dpjX1YwLOt — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 μέλη της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα αεροπλάνα, σε συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, από τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.