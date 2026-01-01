Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν ήταν υπεύθυνη για την πρόσφατη επίθεση με drones στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, η οποία προκάλεσε ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα, και ειδικότερα στην Ουάσινγκτον. Ο ισχυρισμός του Κρεμλίνο,υ ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαψεύστηκε από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις για να επιβεβαιώσουν την επίθεση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η CIA εξέτασε το ζήτημα της πρόσφατης επίθεσης με drones που φέρεται να στόχευσε την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιοχή του Βαλντάι, και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η Ουκρανία δεν ήταν υπεύθυνη, για την εν λόγω επιχείρηση.

Putin claimed Ukraine targeted his home — the CIA says it never happened https://t.co/6dhju7mENO pic.twitter.com/OMB77Zsg4T — New York Post (@nypost) January 1, 2026



Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για την εκτίμηση αυτή την Τετάρτη (31/12), ανατρέποντας επί της ουσίας τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου, ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει τον Πούτιν. Παρά την αρχική ανησυχία που είχε εκφράσει ο Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι τον ανησύχησε η ενέργεια και φαινόταν να πιστεύει την αναφορά του Ρώσου προέδρου, η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι πιθανότατα η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν πιθανότατα ψευδής.

🚨 NEW: Fox’s @BretBaier reports a U.S. intelligence assessment today from CIA Director John Ratcliffe noting that Ukraine did NOT attack Russian President Vladimir Putin’s residence as he falsely claimed to President Trump earlier this week pic.twitter.com/mTLvRjkNP4 — TV News Now (@TVNewsNow) December 31, 2025

Η Ρωσία είχε δημοσίως υποστηρίξει ότι 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία, με στόχο την κατοικία του Πούτιν, κοντά στο Βαλντάι στην περιοχή Νόβγκοροντ της βορειοδυτικής Ρωσίας. Παρά την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο υποστήριξε ότι τα drones αναχαιτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, η CIA δεν πίστεψε ότι υπήρχε οποιαδήποτε πραγματική απειλή για τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Ουκρανία από την πλευρά της διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε οργανώσει μια τέτοια επίθεση, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να αποδεχτούν τη θέση του Κρεμλίνου, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις. Αντιθέτως, η συντακτική ομάδα της New York Post υποστήριξε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Πούτιν ήταν «δικαιολογημένη», τονίζοντας ωστόσο ότι η ίδια η επίθεση πιθανότατα δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Another LIE from the Russian Federation’ Zelensky says there was no attack on Putin’s residence, and Russia ‘preparing the ground’ for strikes on Kiev REMINDER: Ukraine failed state initially denied attacking the Crimean Bridge and orchestrating assassinations in Russia too. pic.twitter.com/zIbUksBwsz — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) December 29, 2025

Η σύγκρουση στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών συνομιλιών, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, να έχει συναντηθεί πρόσφατα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Μαρ-α-Λάγκο. Η Ρωσία φαίνεται να προσπαθεί να «εκτροχιάσει» τις ειρηνευτικές προσπάθειες, καθώς ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν τον ισχυρισμό του Πούτιν ως έναν «σκόπιμο και στοχευμένο αποπροσανατολισμό», από τη σοβαρότητα των συνομιλιών.

President Trump certainly owes an official apology to Ukraine for rashly jumping to conclusions without first carefully examining the facts and evidence – as anyone in the office of the president of the United States of America should do. https://t.co/GaAafTQGT6 — @LiamWilsonIII (@liamwilsoniii) January 1, 2026

Ο ισχυρισμός του Κρεμλίνου και η αμερικανική αντίδραση, προκύπτουν σε μια χρονική περίοδο έντασης και αβεβαιότητας, καθώς η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.