Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) δημοσίευσε ένα μήνυμα στην περσική γλώσσα (Φαρσί), απευθυνόμενη απευθείας στους πολίτες του Ιράν.

Το μήνυμα, το οποίο διακινήθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως το X και το Telegram, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνεργασία σε αντιφρονούντες Ιρανούς.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

«Σας ακούμε»

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Ακολουθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ασφαλή εικονική επαφή μαζί μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.