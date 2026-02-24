Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) δημοσίευσε ένα μήνυμα στην περσική γλώσσα (Φαρσί), απευθυνόμενη απευθείας στους πολίτες του Ιράν.

Το μήνυμα, το οποίο διακινήθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως το X και το Telegram, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνεργασία σε αντιφρονούντες Ιρανούς.

«Σας ακούμε»

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Ακολουθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ασφαλή εικονική επαφή μαζί μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.

