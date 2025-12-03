«Ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. Ενώ τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον επαινούσαν, τα μάτια του φάνηκαν να κλείνουν πολλές φορές» έγραψε το CNN παραθέτοντας και απάντηση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση».

Παρά ταύτα όμως ο φωτογραφικός φακός είναι αδιάψευστος μάρτυρας της κούρασης του προέδρου των ΗΠΑ, που έκλεισε αρκετές φορές τα μάτια και αποκοιμήθηκε.