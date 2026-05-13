Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά της χώρας του Περσικού Κόλπου, αναφέρουν αξιόπιστες ισραηλινές πηγές, που δεν κατονομάζονται, στο CNN.

Μια πιθανή συμφωνία που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάμπτοντας ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές, θα οδηγούσε το Ισραήλ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή, ανέφεραν οι εν λόγω πηγές.

Τις πρώτες μέρες του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να καταστρέψουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, να τερματίσουν τη στήριξή του προς περιφερειακούς υποστηρικτές και να κλείσουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, ώστε να μην μπορέσει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, δέκα εβδομάδες μετά, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο και συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων, αλλά και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μια από τις πηγές που έχει γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι το Ισραήλ κατανοεί πως οι πύραυλοι «πιθανώς δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης», καθώς δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα αρχικά διπλωματικά σχέδια, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει προτεραιότητα στο ουράνιο ως την πιο άμεση απειλή.

«Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν όψει ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. «Θα είμαστε ευχαριστημένοι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα είμαστε ευχαριστημένοι αν συνεχιστεί η πολιορκία του Ορμούζ και θα είμαστε ευχαριστημένοι αν το Ιράν δεχτεί μερικές ακόμη επιθέσεις», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στον Τραμπ.

«Η κλιμάκωση της έντασης, αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο αν οι Ιρανοί συνεχίσουν να παίζουν παιχνίδια και να καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις», είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του για το φλέγον αυτό για το Ισραήλ θέμα.