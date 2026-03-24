«Οι πόλεμοι, σε αντίθεση με τους μονομερείς δασμούς, δεν μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται ούτε για ακόμη κι αν στηρίζουν χρηματαγορές που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση», αναφέρει ανάλυση του αμερικανικού δικτύου CNN, εντάσσοντας τις τελευταίες αντιφατικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ «στην τακτική ΤACO». Πρόκειται για ακρωνύμιο του “Trump Always Chickens Out” – «Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω», που καθιερώθηκε από τον αρθρογράφο των Financial Times, Robert Armstrong, όταν ο Τραμπ καθυστέρησε την επιβολή δασμών 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτηρίζει την τεχνική του προέδρου των ΗΠΑ να προβαίνει σε απειλές και υπαναχωρεί.

«Το βασικό ερώτημα μετά το τελεσίγραφο και το TACO πενθήμερης αναστολής του από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να βγει από τον πόλεμο στο Ιράν, ακόμα κι αν το θέλει», αναφέρει το CNN.

Η δήλωση για «παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν», συνδέεται με την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει «μαξιλάρι» καθώς οι μετοχές καταρρέουν και οι τιμές του πετρελαίου φλέγονται.

Μέχρι την Παρασκευή που κλείνουν οι διεθνείς χρηματαγορές ίσως να μην υπάρξει άλλο TACO και να τηρηθεί η αναβολή των στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον των ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων», που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Υπάρχει ωστόσο η ανησυχητική πιθανότητα η μέθοδος του Τραμπ να δοκιμαστεί πέρα ​​από τα όριά της στον Περσικό Κόλπο, αφού παρά τα πλήγματα που δέχεται, το Ιράν έκλεισε το Ορμούζ και το ερώτημα πώς εκλαμβάνονται τα TACO από την Τεχεράνη παραμένει», επισημαίνει το CNN.

Πώς εκλαμβάνεται το TACO από το Ιράν

Δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν τα όποια κέντρα εξουσίας του Ιράν ερμηνεύσουν τις αντιφάσεις του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι απειλές στον Περσικό και το Ορμούζ λειτουργούν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Και σε περίπτωση διαπραγματεύσεων δεν είναι σαφές ποιος θα εκπροσωπεί το Ιράν, ενώ ο Τραμπ παράλληλα βρίσκεται «εν αναμονή ενισχύσεων με 2.500 πεζοναύτες και το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer στη Μέση Ανατολή και το σενάριο εισβολής στο νησί Χαργκ ή της κατάληψης στρατηγικών νησιών στα Στενά του Ορμούζ, εναλλάσσεται με τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν επιθυμεί «απελπισμένα» μια συμφωνία.

Είτε κλιμακώσει λοιπόν τον πόλεμο βάσει του παγωμένου τελεσιγράφου, είτε αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις, θα διασχίσει πολιτικό Ρουβίκωνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα που καταλήγει με το σχόλιο ότι «λίγοι ηγέτες αντιμετωπίζουν καταστάσεις τόσο δυσεπίλυτες όσο αυτή στο Ιράν που δημιούργησε ο Τραμπ για τον εαυτό του».

«Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο είναι ήδη εκτεθειμένοι σε ένα εξαγριωμένο Ιράν που διατηρεί τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού μετά από 25 ημέρες πολέμου», καταλήγει το CNN.

Πηγή: CNN