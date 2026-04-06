«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εισάγουν σχεδόν καθόλου πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ και δεν θα παίρνουν καθόλου στο μέλλον. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το έχουμε ανάγκη».

Αυτή ήταν η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο. ‘Ομως, λίγες μέρες αργότερα, την Κυριακή, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Ανοίξτε το γ@@@@@@@ Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!».

Τι άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες; Η τιμή του πετρελαίου, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Το πετρέλαιο στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε κατά 11% την προηγούμενη Πέμπτη, την επομένη του διαγγέλματος Τραμπ, και έκλεισε πάνω από 111 δολ. το βαρέλι. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών και μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ιστορία σε ημερήσια βάση.

Ο Τραμπ έχει δίκιο στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται πολύ λίγο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής που διέρχεται από το Στενό του Χορμούζ – το στενό πέρασμα από το οποίο μεταφέρεται συνήθως το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN. Η Αμερική παίρνει περίπου μισό εκατ. βαρέλια από τα 20 εκατ. βαρέλια που καταναλώνει καθημερινά μέσω του στενού – πολύ μικρή ποσότητα που θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλες πηγές.

Ωστόσο, η τελευταία απειλή του Τραμπ, γεμάτη βρισιές, υπογραμμίζει μια σκληρή αλήθεια: η υγεία της αμερικανικής οικονομίας εξαρτάται από το Στενό του Ορμούζ πολύ περισσότερο απ’ ό,τι έχει παραδεχθεί ο πρόεδρος, όπως τονίζεται στην ανάλυση του CNN.