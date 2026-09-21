Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη, εξαιτίας μιας σειράς ταυτόχρονων στρατιωτικών και πολιτικών εξελίξεων. Οι σύμμαχοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της οργάνωσης της σύγκρουσης εκτός των ουκρανικών συνόρων, αλλά και για το σενάριο η Μόσχα να επιχειρήσει να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μέσω «ασύμμετρων» ενεργειών, αποφεύγοντας μια ευθεία στρατιωτική εισβολή.

Στρατιωτική κινητικότητα στη Λευκορωσία και συναγερμός στο Παρίσι

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκαν οι πρόσφατες τετραήμερες στρατιωτικές ασκήσεις της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία. Μηχανοκίνητες μονάδες εκπαιδεύτηκαν στην περιφρούρηση των συνόρων και την εξουδετέρωση drones, με ορισμένες ελιγμούς να πραγματοποιούνται σε απόσταση αναπνοής από το «Πέρασμα Σουβάλκι», τη στενή λωρίδα γης που συνδέει τη Βαλτική με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και το Μινσκ υποστήριξε τον αμυντικό χαρακτήρα των γυμνασίων, η ανησυχία παραμένει.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε εκτάκτως στο Μέγαρο των Ηλυσίων τους πολιτικούς αρχηγούς της Γαλλίας, για μυστική ενημέρωση από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ρωσική υβριδική απειλή έχει οξυνθεί, ζητώντας την άμεση κατάρτιση σχεδίου θωράκισης των κρίσιμων υποδομών και της αμυντικής βιομηχανίας από κυβερνοεπιθέσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η προειδοποίηση Τουσκ για «σκηνοθετημένα ατυχήματα»

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, σημειώνοντας στο κοινοβούλιο ότι, βάσει αναφορών των μυστικών υπηρεσιών, η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει στοχευμένα υβριδικά πλήγματα με πυραύλους ή drones σε χώρες του ΝΑΤΟ, παρουσιάζοντάς τα εκ των υστέρων ως τυχαία περιστατικά. Μια τέτοια τακτική στοχεύει στο να τεστάρει τη συνοχή των συμμάχων και το κατά πόσο θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας.

Η ανησυχία αυτή επιβεβαιώνεται από συμβάντα στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, όπως η πρόσφατη κατάρριψη ύποπτου drone ρωσικής κατασκευής πάνω από τη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ.

Γιατί το «Πέρασμα Σουβάλκι» αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της Συμμαχίας

Εγκλωβισμένο ανάμεσα στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, το πέρασμα του Σουβάλκι αποτελεί τον μοναδικό χερσαίο διάδρομο που εγγυάται τη σύνδεση των χωρών της Βαλτικής με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα αμυντικά σενάρια του ΝΑΤΟ δεν εστιάζουν απαραίτητα σε μια καθολική εισβολή στο σημείο, αλλά σε μια περιορισμένη, αμφίσημη ενέργεια που θα προκαλούσε πολιτική σύγχυση και θα δοκίμαζε την ταχύτητα αντίδρασης και των 32 κρατών-μελών. Αν και η Συμμαχία διαμηνύει ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα λάβει άμεση απάντηση, η ύπαρξη αυτών των σεναρίων αποτυπώνει το μέγεθος του ρίσκου.

Επιχειρήσεις στην «γκρίζα ζώνη» και δολιοφθορές

Το κύριο βάρος των ανησυχιών πέφτει στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», τον χώρο μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Πρόκειται για ενέργειες όπως εμπρησμοί, κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές σε υποδομές και επιχειρήσεις με drones, οι οποίες είναι δύσκολο να αποδοθούν επίσημα σε κάποιο κράτος και δεν πυροδοτούν αυτόματα στρατιωτική απάντηση.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη δίωξη από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον ατόμων που φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτές οι τακτικές επιτρέπουν στον επιτιθέμενο να διατηρεί τη δυνατότητα άρνησης, προκαλώντας τριβές μεταξύ των συμμάχων.

Η στροφή της Ευρώπης στην πολιτική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Η προετοιμασία της Ευρώπης ξεπερνά πλέον τα αμιγώς στρατιωτικά μέσα. Το ΝΑΤΟ έθεσε νέες απαιτήσεις ανθεκτικότητας για το 2026, καλώντας τα μέλη του να διασφαλίσουν τη λειτουργία των κυβερνήσεων, των δικτύων ενέργειας, των επικοινωνιών, των μεταφορών και των νοσοκομείων ακόμη και σε συνθήκες πολέμου.

Στη Γερμανία, οι Αρχές επανεξετάζουν τα νοσοκομειακά σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση μαζικών απωλειών, αξιοποιώντας μέχρι και εγκαταστάσεις της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου.

Στη Βρετανία, ενισχύονται οι οδηγίες πολιτικής προστασίας, με συστάσεις προς τους πολίτες για αποθήκευση τροφίμων και νερού, ενώ η στρατιωτική ηγεσία κάνει λόγο για την πιο επικίνδυνη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Επίσης στην Ελβετία, ακόμη και η ουδέτερη Βέρνη αναθεώρησε τη στρατηγική της, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία από υβριδικές απειλές και πυραυλικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η στρατηγική αποτροπής

Παράλληλα με την κινητικότητα στην Ευρώπη, οι ΗΠΑ εξετάζουν τη δημιουργία μόνιμης στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αμερικανική ηγεσία έχει ήδη διαμηνύσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τη Μόσχα να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια σε νατοϊκό έδαφος.

Το βασικό δίδαγμα από την εμπειρία της Ουκρανίας είναι ότι η αντοχή μιας χώρας κρίνεται από τη διάρκεια των υποδομών της υπό πίεση. Για το ΝΑΤΟ, η κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον οργανικό κομμάτι της αποτροπής: όσο πιο δύσκολο είναι να παραλύσει μια κοινωνία, τόσο λιγότερο ελκυστική γίνεται μια υβριδική επίθεση για τον αντίπαλο.

Πηγή: CNN